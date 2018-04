Bilanz : Weißer Ring hilft 194 Opfern

Außenstelle Rendsburg-Eckernförde blickt auf ein arbeitsreiches Jahr zurück. Konsequenzen aus Lübecker Skandal gezogen.

von nir

18. April 2018, 11:00 Uhr

Rendsburg | Mit den Vorwürfen wegen sexueller Belästigung beim Weißen Ring in Lübeck muss sich auch die Außenstelle Rendsburg Eckernförde auseinander setzen, so wie gestern beim Jahrespressegespräch im Kreishaus. „Wir spüren den Schatten“, zeigte sich Außenstellenleiter Karl Rath von den Vorwürfen betroffen und entsetzt. „Das hätte so nicht passieren dürfen.“ Trotzdem halte es seine Mitarbeiter nicht davon ab, weiterhin für die Opferschutzorganisation tätig zu sein.

Trotz Entsetzen über den früheren, im Mittelpunkt des Skandals stehenden Leiters der Außenstelle Lübeck: Praktische Auswirkungen gibt es in Rendsburg-Eckernförde nicht, sagte Rath. Lediglich ein Ehepaar, das Opfer eines Diebstahls geworden war, war verunsichert, ob es die Hilfe des Weißen Ringes in Anspruch nehmen sollte. Aber nach einem Gespräch waren die Vorbehalte vom Tisch.

Die Mitarbeiter um Karl Rath unterstützen sogar die Kollegen in Lübeck. „Die meisten machen dort hervorragende Arbeit“, berichtete Rath weiter. Trotzdem habe sein Team aus dem Vorfall gelernt und zieht Konsequenzen in der Einzelbetreuung. Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, sollen nur noch mittels Sechs-Augen-Prinzip beraten werden. Trotzdem kam es auch in der Vergangenheit vor, dass männliche Kollegen allein weibliche Opfer betreuten. „Ich habe damit selbst gute Erfahrungen gemacht“, sagte Karl Rath. Im Vorfeld müssten aber immer zwei wichtige Kriterien mit den Opfern abgesprochen werden: Der Treffpunkt und vor allem, ob die ehrenamtlichen Helfer allein oder zu zweit kommen sollen. Auch die Frage nach dem Geschlecht des Helfers entscheiden allein die Hilfesuchenden, so Karl Rath.

Ob die Kollegen nun zu zweit oder allein kommen, ist ein Aufwand, der für Mitarbeiter Peter Erichsen das falsche Signal ist. „Das wäre eine unangemessene und unnötige Reaktion“, berichtete der pensionierte Lehrer im Jahrespressegespräch. Er spricht sogar von einer „Herabwürdigung“. Besonders vor dem Hintergrund, dass er und seine Kollegen besonders gut ausgebildet seien.

Das Jahr 2017 war für den Weißen Ring im Kreisgebiet ein arbeitsreiches Jahr. 194 Fälle sind von den 18 ehrenamtlichen Mitarbeitern bearbeitet worden. Dabei setzte sich der Trend fort, dass mehr Frauen (148) als Männer (46) die Hilfe der Opferschutzorganisation in Anspruch nahmen. Besonders häufig ging es um Körperverletzungen, Sexual- und Diebstahldelikte. Die Zahl der steigenden Diebstähle bereitet dem Weißen Ring Sorgen.

Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist laut Karl Rath hervorragend. Auch Rainer Tschirne, Leiter des Polizeireviers Rendsburg, lobt die Kooperation. Er schätzt die Arbeit der Ehrenamtlichen. „Wir können uns gar nicht intensiv um die Opfer kümmern – besonders in Fällen, die zum Teil über Monate gehen.“

Rückblick auf 2017

> Für die Außenstelle des Weißen Rings sind 18 ehrenamtliche Mitarbeiter tätig (acht Frauen und zehn Männer)

> In 194 Fällen wurde die Hilfe der Außenstelle in Anspruch genommen tätig

> Betreut wurden 148 Frauen und 46 Männer

> 180 Betroffene waren älter als 18 Jahre.

> Sechs Jugendliche und acht Kinder suchten Rat

> Beraten wurde nach sechs Tötungsdelikten, 36 Körperverletzungen und 37 Sexualdelikten. Die Zahl der Diebstahlsfälle betrug 28

> Die Mitarbeiter leisteten 3382 Stunden ehrenamtliche Arbeit ab.