Weihnachtsfeier der Landfrauen

von Helma Piper

21. November 2018, 11:21 Uhr

Die Landfrauen aus Brinjahe und Embühren treffen sich zu ihrer Weihnachtsfeier am Mittwoch, 5. Dezember, um 19.30 Uhr, in der „Margarethen Mühle“ in Legan. Zu Gast ist Karl von Puttkammer aus Gnutz, der ein buntes Programm zur Weihnachtszeit sowie einige Exponate aus seinem privaten Heimatmuseum präsentieren wird. Das Weihnachtsessen kostet 15 Euro pro Person. Anmeldungen werden erbeten bis zum 30. November bei den Ortslandfrauen oder bei Anke Ivens unter Tel. 04875 / 794.