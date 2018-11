Weihnachtliche Comedy

Duo „De Brotbüdels“ präsentiert erstmals eine Show zum Fest / Lieder und Sketche

von Helma Piper

22. November 2018, 14:24 Uhr

Das Programm steht, die Aufregung steigt – jedenfalls bei Marco Klotzbücher. Holger Jensen dagegen ist entspannt. „De Brotbüdels“ gehen ab Donnerstag, 29. November, erstmals auf eine Weihnachtstour.

Während der heißen Sommermonate haben sie Weihnachtslieder geprobt und Sketche geschrieben. Nun sind es nur noch wenige Tage bis zur Premiere des Weihnachtsprogramms in Lühr’s Gasthof in Erfde. Auch Egon, der Vogelstrauß, ist wieder dabei. Rechtzeitig ist er aus der Schönheitskur zurückgekommen und strahlt nun in neuem Gewand.

„Etliche Vorstellungen sind bereits ausverkauft“, freut sich Bauchredner und Comedian Holger Jensen. Schließlich haben die „Brotbüdels“ eine große Fangemeinde. Aber für die Vorstellungen in Lexfähre, da sind noch Karten zu haben. Neu dabei ist übrigens Opa Hannes, ein alter Knöterich, der mit Weihnachten eigentlich nichts am Hut hat. „Veel to düer“, behauptet er. Das gilt aber nicht für die Show, die natürlich „op platt“ ist.