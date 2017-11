Rücksicht auf Mitarbeiter : Weihnachten bleiben die Kassen zu

vergrößern 1 von 2 Foto: Leptin (2) 1 von 2

von alj

erstellt am 21.Nov.2017 | 11:05 Uhr

Der Weihnachtsbraten ist fast fertig. In wenigen Stunden soll die Ente der Verwandtschaft serviert werden – doch plötzlich stellt der Koch mit Schrecken fest: der Saucenbinder fehlt! Auch die hektische Suche in allen Küchenschränken fördert keinen zutage. Schnell zum Supermarkt? Damit sieht es an Heiligabend düster aus. Er fällt in diesem Jahr auf einen Sonntag, und obwohl es per Gesetz bis zu drei Stunden erlaubt wäre, am 24. Dezember die Kassen klingeln zu lassen, wollen nahezu alle Einzelhändler im Raum Rendsburg darauf verzichten. Das ergab eine Umfrage unter etwa 20 Geschäftsleuten.

Auch Martin Hoof dürfte in seinen Edeka-Märkten in Osterrönfeld und Schacht-Audorf am Vormittag des 24. Dezember Umsatz machen. Doch um seinen Mitarbeitern ein erholsames Fest zu ermöglichen, bleiben die Schiebetüren geschlossen. Der Inhaber will seiner Belegschaft die Möglichkeit geben, „mit der Familie den Weihnachtsbaum zu schmücken“ und den Tag von morgens bis abends im Kreise der Liebsten verbringen zu können. Außerdem führt er organisatorische Gründe an: „Bis der Supermarkt läuft, dauert es zwei bis drei Stunden.“ Fleisch, Käse, Obst und Gemüse müssen für den Verkauf in die Auslagen gelegt werden. Für nur wenige Stunden lohnt sich dieser Aufwand kaum.

Bei Edeka Hauschildt am Rendsburger Bahnhof kann kurz vor der Bescherung ebenfalls nicht eingekauft werden. „Wir wollen unseren Mitarbeitern die Ruhe gönnen“, erklärt Marc Dreller, stellvertretender Marktleiter. Auch bei den Kollegen in Büdelsdorf schlägt das Wohl der Mitarbeiter wirtschaftliche Interessen. „Wir wollten zuerst öffnen“, sagt Chef Thomas Buttkus. Aber dann habe man sich für einen weiteren verkaufsfreien Tag entschieden.

„Sky“ im Einkaufszentrum „Rondo“ in Büdelsdorf bleibt an Heiligabend ebenfalls dicht. Ebenso alle Aldi- und Lidl-Märkte. Bei „Rewe“ in Westerrönfeld stehen Very-Last-Minute-Einkäufer ebenfalls vor verschlossener Tür. „Das haben wir zum Wohle unserer Mitarbeiter entschieden“, teilt Rebecca Lehners von der Supermärkte Nord Vertriebs GmbH mit. Auch der „Nah & Frisch“-Lebensmittelmarkt in der Dorfstraße in Osterrönfeld verkauft nur bis Sonnabend. Ähnlich sieht es in Rendsburgs Einkaufsstraßen aus. Wie Katja Erich-Hansen von der Neuwerker Werbegemeinschaft mitteilt, haben alle Geschäfte in der Königstraße Weihnachten zu. Thomas Krüger von „Krüger Châteaus & Chocolats Whisky“ in der Holsteiner Straße schließt sich diesem Trend an. Vor Jahren, als der 24. Dezember das letzte Mal auf einen Sonntag fiel, habe sein Geschäft geöffnet – doch „da war kein Bedarf“, erinnert er sich: „Es hat sich nicht rentiert.“ Ganz andere Erfahrungen hat Irina Krämer gemacht. Sie leitet das Geschäft „Blumen Julia“ in der Hollerstraße/Büdelsdorf und die „Gärtnerei Thöming“ im Klinter Weg/Rendsburg. Weihnachten sei der Andrang besonders hoch, berichtet sie. Deshalb wird sie ihren Kunden auch an Heiligabend mit dem „ganzen Team“ zur Verfügung stehen. Da ihr Laden jeden Sonntag geöffnet hat, ist es für ihre Mitarbeiter ein ganz normaler Arbeitstag – „nur dieses Mal mit besonderem Anlass“.