Laufen : Wegen der Corona-Krise läuft nicht viel in diesem Jahr

Zahlreiche regionale Volksläufe sind bereits abgesagt, andere stehen auf der Kippe.

Avatar_shz von Joachim Hobke

05. Mai 2020, 17:56 Uhr

Rendsburg | Zwar lautet das Motto in diesen Wochen „Wir bleiben zu Hause“, doch viele Menschen nutzen ihre ungewollte Freizeit in Folge der Corona-Krise für Bewegung an der frischen Luft. In Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Social Distancing ist Laufen der Sport der Stunde. Gefühlt gibt es in Parks, im Wald und auf Feldwegen so viele Jogger wie nie. Auf Wettkämpfe müssen die Laufenthusiasten in diesem Jahr allerdings wohl verzichten. Große Volksläufe wie in Hamburg oder Berlin fallen aus, und auch kleine örtliche Events sind größtenteils bereits abgesagt oder stehen auf der Kippe (siehe Infokasten).

Am kommenden Sonnabend sollte mit dem Nortorfer Stadtlauf der Auftakt zum Intersport I.D.Sievers Regionalcup 2020 erfolgen, doch der in der Region populäre Wettbewerb muss in diesem Jahr entfallen. Mit dem Westerrönfelder Dorflauf, dem Bredenbeker Waldlauf, dem Bargstedter Mittsommernachtslauf und dem Fockbeker Festlauf wurden bereits vier weitere der insgesamt zehn geplanten Stationen gecancelt – und somit auch der gesamte Cup.

Vor dem Aus steht ebenfalls der Breiholzer Sportwochenlauf. „Das Hygienekonzept ist nicht umsetzbar. Wie soll der Mindestabstand eingehalten werden?“, fragt Astrid Marxen, die 1. Vorsitzende des TSV Breiholz, die gestern Abend mit ihren Vorstandskollegen über eine Absage beriet. „Ich möchte nicht die Verantwortung übernehmen. Das ist mir in diesem Jahr zu heiß. Was passiert, wenn sich jemand bei uns infiziert?“

Ähnlich klingt es bei Andreas Fröhlich. Auch der Organisator des Hohner See-Laufes befürchtet eine Absage des beliebten Laufes im Naturschutzgebiet. „Wir sehen uns nicht wirklich in der Lage, die Auflagen zu erfüllen. Alleine die Abnahme der Transponder würde große Probleme bereiten.“ Eine endgültige Entscheidung ist allerdings noch nicht gefallen. Fröhlich: „Wir sind mit dem Lauf an die Hohner Sportwoche gekoppelt. Wenn die Sportwoche abgesagt wird, fällt unser Lauf definitiv auch aus.“

Norbert Schroeder hofft hingegen auf einen Start des für Ende August geplanten Bokeler Windmühlenlaufes. „Bis zum 31. August sind ja nur Großveranstaltungen im Land untersagt. Wir sind sicherlich keine Großveranstaltung. Aber natürlich machen wir uns so unsere Gedanken“, sagt der 1. Vorsitzende des VfL ALG Bokel. „Wir werden das wohl erst kurzfristig entscheiden, deshalb nehmen wir auch noch keine Anmeldungen entgegen. Vielleicht werden wir den Lauf auch virtuell durchführen.“ Mit dem Sechs-Stunden-Lauf Anfang November plant der Verein einen weiteren Laufevent in diesem Jahr. Schroeder: „Das Teilnehmerfeld ist hier mit 60 bis 100 Läufern sehr übersichtlich. Lediglich beim Start könnte es eng werden, unterwegs eher nicht, weil auch viele Läufer während des Rennens aussteigen. Aber wir müssen abwarten, wie sich die nächsten Wochen und Monate entwickeln, deshalb möchte ich keine verlässliche Aussage machen. Es wäre aber schade, wenn in diesem Jahr überhaupt keine Wettkämpfe mehr stattfinden würden. Auch, weil Laufen gerade boomt.“