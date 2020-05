HHG Kropp : Wegen Corona-Krise: Gewerbeverein verzichtet auf Mitgliedsbeiträge

Der Vorsitzende Carsten Saß stellte zudem eine neue Website für Unternehmen des Amtes vor.

„Seit Mitte März beherrscht die Corona-Krise unser aller Leben, unsere Gesundheit und unsere Wirtschaft!“, schreibt Carsten Saß, Vorsitzender des Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) Kropp, in einem Mitgliederbrief.

Gerade für die Gewerbetreibenden stelle die derzeitige Lage auch eine enorme wirtschaftliche Herausforderung dar. Erste Lockerungen sind allerdings bereits erfolgt und so dürfen auch in Kropp wieder alle Geschäfte geöffnet haben. „Die Bürgerinnen und Bürger sind jedoch eher zurückhaltend in ihrem Kaufverhalten und viele haben bedingt durch Kurzarbeit oder sogar Entlassung mit zum Teil erheblichen finanziellen Einbußen zu leben. Diese Zurückhaltung hat Folgen, die die Gewerbetreibenden nachhaltig zu spüren bekommen“, so Saß.

Vorstandsbeschluss: Keine Mitgliedsbeiträge 2020

„Vor allem nehme ich sehr stark Anteil daran, wie es den Menschen in unserer Region geht und dazu gehören auch die HHG-Mitglieder“.

Ute Reimers-Reatsch

Deshalb wurde in Rücksprache mit dem Vorstand beschlossen, in diesem Jahr auf die Mitgliedsbeiträge zu verzichten.

Wir wollen damit ein Zeichen der Solidarität senden und allen zeigen, dass wir an Ihrer Seite sind. Carsten Saß, Vorsitzender des Vereins für Handel, Handwerk und Gewerbe (HHG) Kropp

Wichtige Informationen zum Thema „Corona“ wurden auf der neuen Webseite www.kropp-stapelholm.absolutlokal.de gesammelt. Die Webseite haben die Gemeinde Kropp und das Regionalmarketing gemeinsam mit dem Start Up Unternehmen Digital & Co aus Kiel und Schleswig erstellt. Unter „Aktuelles“ sind die aktuellen Mitteilungen der Landesregierung, des Kreises und der kommunalen Ebene zu finden.

Kostenlose Nutzung für Unternehmen

Darüber hinaus gibt es relevante Informationen und Ansprechpartner für Unternehmen. Anbieter von Nachbarschaftshilfe, Unternehmen und auch Hilfs- und Beratungsstellen werden ebenfalls vorgestellt. Unternehmen können nach Anmeldung ihre Hilfe, Angebote, Öffnungszeiten und ähnliches kostenlos auf dieser Seite veröffentlichen. Ansprechpartner ist das Regionalmarketing Telefon 0 46 24 / 72 70 oder unter E-Mail m.hinrichsen@amt-ks.de