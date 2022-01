Sorgen in der Gastronomie : Wegen Corona: „Doppeleiche“-Wirt Uwe Mehrens aus Hohn gibt Betrieb jetzt früher auf

Fast zwei Jahre Corona zeigen bei den Gastronomen im Raum Rendsburg Wirkung. Umsatzeinbruch und Regeln belasten. Wirt Uwe Mehrens aus Hohn zieht deshalb die erst 2023 geplante Betriebsaufgabe auf den Sommer vor.

15. Januar 2022, 12:04 Uhr

Für den Gastwirt Uwe Mehrens (63) im Hohn endet das Arbeitsleben am 30. Juni dieses Jahres. Dann hört er als Betreiber des Gasthofs „Zur Doppeleiche“ auf. Wegen Corona zieht er die eigentlich erst 2023 geplante Betriebsaufgabe vor.

Durch Corona ging die Zahl der Familienfeiern im Gasthaus zurück

Die seit Mittwoch geltenden neuen Regeln in der Gastronomie bestärken ihn, dass die Entscheidung zum früheren Aufhören richtig ist. „Vor Corona liefen in den zwei Sälen Familienfeiern und Versammlungen. Das hat sich mit Corona geändert. 2021 gab es nur vier Feiern bei uns. Vor der Pandemie waren es vier pro Woche“, berichtet er über bessere Zeiten. Und die seit Mittwoch geltende Obergrenze von zehn Personen bei Zusammenkünften in der Gastronomie zeigt ihm, dass es mit den Feiern nicht besser wird.

Auch das Einführen der 2Gplus-Regel bestätigt ihm, dass der Betrieb unter Corona-Bedingungen nur schwer planbar ist. Insbesondere das Verhängen und Verlängern der Lockdowns führte im Betrieb von Mehrens zu einem Folgeproblem. „Ich hatte immer ein Team mit 450-Euro-Kräften für die Feiern. Durch die Lockdowns und die immer wieder geänderten Auflagen war auch dafür nichts mehr planbar. Alle haben sich etwas anderes gesucht. Mir fehlt jetzt auch das Personal für Feiern“, redet Mehrens Tacheles. Wenn er Krug und Hotel schließt, endet damit die seit 1840 bestehende Gastwirtstradition seiner Familie im Ort. Das Gebäude sei verkauft. „Ich hoffe, dass sich ein Nachfolger findet“, so Mehrens. Er selbst steht als Betreiber seit 26 Jahren hinter dem Tresen.

Wegen Corona ziehen ältere Gastronomen das Betriebsende vor

Für Frank Jebe-Öhlerich ist Mehrens ein typisches Beispiel dafür, was Corona im Kalkül der Gastronomen bewirkt. Jebe-Öhlerich kennt sich in der Szene aus. Denn der Betreiber des Restaurants und Hotels Schlei-Liesel in Güby ist der 2. Vorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) im Kreis. „Trotz Corona haben wir die Mitgliederzahl von rund 140 Betrieben von 2019 gehalten“, sagt er auf Nachfrage. „Mir ist auch kein Betrieb bekannt, der bisher als direkte Folge der Pandemie schließen musste“, sagt er. Er wisse aber, dass die Corona-Einbußen bei älteren Gastronomen zu vorgezogenen Geschäftsaufgaben führten.

Was passiert in der Gastronomie, wenn 2022 ähnlich verläuft wie 2021? „In einer Umfrage des Dehoga-Bundesverbands haben über 50 Prozent der Befragten angegeben, sich Sorgen um die Existenz zu machen“, berichtet Jebe-Öhlerich. Auch er und seien Frau Carina mussten massive Umsatzrückgänge verkraften. „In Vergleich zu 2019 hatten wir 2021 Umsatzminus von 40 Prozent und 2020 sogar von 70 Prozent. Gewinn haben wir nicht gemacht“, sagt er. Wenn sich die Lage nicht bessert, dürften nach seiner Schätzung 40 Prozent der Betriebe aufhören. Jedoch: „Keiner sagt, dass er wegen Corona aufhört. Es ist dann ein stilles Sterben.“

Die 2Gplus-Regelung ist für Jebe-Öhlerich ein „verkappter Lockdown". Denn Kunden würden verunsichert. Zudem wälze das Land damit die Verantwortung auf die Gastromomen an. Schließlich müssten die Betriebe die tagesaktuellen Schnelltests kontrollieren, die nun auch zweifach Geimpfte und Genesene vorlegen müssen. „Es gibt leider keine einheitlichen Formblätter bei den Teststationen.

Ob ein Dokument tatsächlich gültig ist, lässt sich nicht nachvollziehen“, nennt er ein Problem aus der Praxis.

Unsicherheit über Corona-Regeln führte zu Buchungsabsagen

Problematisch ist die Situation auch für Claas Norman Mäder, den Betreiber des Hotels „Onno“ in Rendsburg. In den vergangenen Jahren wurde erheblich investiert. Rund 3,3 Millionen Euro waren es laut Mäder seit 2017 - vor allem für eine Erweiterung. Die Kapazität wuchs von 40 Zimmern und Appartements auf 67. Insofern traf Mäder der Umsatzeinbruch durch Corona besonders hart. Das Auftreten der Omikron-Variante machte sich im Dezember 2021 bei ihm bemerkbar. „Touristen überschauten die Corona-Regeln nicht mehr und stornierten Buchungen“, so der 39-Jährige. „Im Dezember 2021 lagen wir beim Umsatz 55 Prozent unter unserer Budgetprognose“, sagt er.

Was Mäder betriebswirtschaftlich Sorgen macht. „Wir müssen 15.000 Euro Soforthilfen zurückbezahlen, die wir 2020 bekommen haben. Das Geld haben wir nicht über“, sagt er. Wenn sich die Lage nicht bessert, müsse die Hausbank weiter mitspielen. Ansonsten sei die Zukunft fraglich. Für einen Corona-Betrieb sei er auf jeden Fall gerüstet: „Alle 25 Mitarbeiter sind geboostert und die vierte Impfung ist in Vorbereitung."