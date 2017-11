Mobilität auf dem Land : Wege der Frauen: 150 Kilometer an einem Tag

vergrößern 1 von 1 Foto: AdobeStock 1 von 1

von Sabine Sopha

erstellt am 29.Nov.2017 | 12:06 Uhr

Anja Fiebelkorn konnte es selbst kaum fassen. Die Mutter von drei Kindern und Gleichstellungsbeauftrage im Amt Dänischer Wohld hatte ihre Autotouren aufgelistet. „150 Kilometer an einem Tag“ kamen da zusammen. Fahrten zur Kita, Schule, zum Reitunterricht der Tochter, zum Fußballverein des Sohnes und zur Arbeitsstelle – die vielen kurzen Wege summieren sich zu einer beachtlichen Strecke. Die Situation der Frau aus Ahlefeld-Bistensee dient als typisches Beispiel einer Mutter im ländlichen Raum. Die Strecken-Summe verdeutlicht plastisch das Thema „Die langen Kurzstrecken der Frauen“, mit dem sich ein Seminar des Bildungszentrums für Natur, Umwelt und ländliche Räume (BNUR) in Haby befasste.

„Mobilität ist ein Schlüsselthema für die Entwicklung der ländlichen Räume“, erklärt Bernd Wolfgang Hawel. Der Dorf- und Regionalentwickler aus Fleckeby befasst sich im BNUR-Arbeitsbereich Mobilität intensiv damit – landesweit, ebenso wie die Landesarbeitsgemeinschaft der ehrenamtlichen Gleichstellungsbeauftragten Schleswig-Holsteins, deren Sprecherin Bibeth von Lüttichau gemeinsam mit Hawel das Seminar mit Blickpunkt auf die Frauen initiiert hatte. Denn der demografische Wandel hat auch auf dem Land und speziell auf die Situation der Frauen Auswirkungen. „Wir werden älter und wir werden bunter“, fasst Juliane Krause zusammen und ergänzt: „Das Alter ist weiblich“. Die Planerin aus Braunschweig (Büro Plan & Rat) kennt die für den Bund ermittelten Zahlen. Die sagen, dass zahlreiche Touren sogenannte begleitete Fahrten sind. Das heißt, Frauen fahren entweder ihre Kinder oder die betagten Eltern. Dabei möchten sowohl der Nachwuchs als auch die Senioren sich lieber unabhängig bewegen, lautet eine Erkenntnis aus Studien. „Eine eigenständige Mobilität der Kinder ohne elterliche Begleitung ist wichtig für ihre gesamte Entwicklung“, so Juliane Krause weiter. Die Realität im ländlichen Raum sieht aber anders aus, wie das Beispiel von Anja Fiebelkorn deutlich macht. Den Schluss, den die Planerin aus den vorliegenden Fakten zieht: Die Nahversorgung müsse qualitativ verbessert werden. Einkaufs- und Betreuungsmöglichkeiten sowie die medizinische Versorgung müssten möglichst bequem und am besten fußläufig zu erreichen sein. Denn – auch das ist eine Erkenntnis aus Erhebungen – „das zweitwichtigste Verkehrsmittel sind immer noch die eigenen Füße“.

Für die sind die Entfernungen auf dem Lande jedoch vielfach zu groß. Hier ist das Auto Verkehrsmittel Nummer eins, bei jungen Familien stehen daher meist zwei Wagen vor der Haustür. Die jungen Eltern ziehen oftmals bewusst aufs Land. Wohnraum ist erschwinglicher als in der Stadt und vor der Haustür finden die Kleinen noch Flächen zum Spielen. „Das ist ein Grund, warum wir aufs Land gezogen sind“, sagt auch Anja Fiebelkorn. „Familie und Beruf vereinbaren zu können, ist ein Anliegen junger Familien“, weiß Bibeth von Lüttichau. Der Nachteil: Die Frau wird zum „Mama-Taxi“. Aber auch wenn die Kinder eigenständig unterwegs sind, werden die kurzen Wege oftmals lang: Morgens um 6.38 Uhr steigt der Sohn in den Bus, der ihn zum Gymnasium nach Rendsburg bringt, um 7 Uhr ist er in der Schule, der Unterricht beginnt aber erst um 7.45 Uhr. Die Bewegungsfreiheit in den Ferien ist begrenzt: Dann fährt der Bus gar nicht.

Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) auf dem Lande ist verbesserungsbedürftig, der Meinung waren alle Seminarteilnehmer. Allerdings weiß Bernd Wolfgang Hawel, dass aus finanziellen Gründen die Grenzen eng sind. Eine Möglichkeit sieht er darin, die Hauptachsen zu bündeln, für einen verlässlichen Stundentakt zu sorgen, und dann durch andere Angebote die Anschluss-Strecken zu versorgen. „Es ist gerade alles in Bewegung gekommen“, sagt er. Eine Vorreiter-Rolle übernimmt dabei das Amt Hüttener Berge. Hier gibt es eine Arbeitsgruppe Mobilität, die mit ihren Plänen schon viel weiter ist als manch anderer Kreis im Bundesgebiet. Gemeinsam mit dem Fraunhofer Institut wird an der Entwicklung einer App gearbeitet, die die Bürger vernetzen soll (die Landeszeitung berichtete).

Das Dörpsmobil in Sehestedt, die Mitfahrerbank in Bünsdorf, Hüttis Marktbus – all diese Angebote sollen digital abrufbar sein. „DPNV – Digital unterstützter Personennahverkehr“ nennt Andreas Betz, Amtsdirektor Hüttener Berge, das Konzept. Über die App kann sich der Kunde auf der Mitfahrerbank dann im besten Fall darüber informieren, wer ihn mitnehmen könnte. „Wir wollen das System in den kleinen Hüttener Bergen testen und dann ausweiten“, so der Wunsch.