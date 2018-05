Wegbereiter einer neuen Ära

Arpsdorfs Bürgermeister Peter Thomsen war an der Gründung des neuen Amtes Mittelholstein maßgeblich beteiligt

von Helma Piper

30. April 2018, 13:01 Uhr

Bei der Gründung des neuen Amtes Mittelholstein war Peter Thomsen hautnah dabei. Als Amtsvorsteher des Amtes Aukrug gehörte er ab 2007 zum Leitungsgremium, das die Amtsgründung vorbereitete, und 2011 zu den vier Unterzeichnern der öffentlich-rechtlichen Verträge zur Bildung des neuen Amtes. Nach 20 Jahren als Bürgermeister von Arpsdorf und fünf Jahren als Amtsvorsteher des Amtes Mittelholstein verabschiedet sich Thomsen nun in den kommunalpolitischen Ruhestand.

„Wenn man auf dem Dorf lebt, gehört es für mich dazu, dass man sich um die Dinge links und rechts kümmert“, sagt Peter Thomsen. Darum sei es für ihn „überhaupt keine Frage“ gewesen, ab 1990 in der Gemeindevertretung seiner Wahlheimat Arpsdorf mitzuarbeiten. 1972 hatte sich der gebürtige Hodderuper in der 250-Einwohner-Gemeinde niedergelassen. Von dort sind es nur elf Kilometer nach Neumünster, wo Thomsen an einer Handelsschule unterrichtete. 1998 wurde er zum Bürgermeister von Arpsdorf gewählt, und schon 1999 hatte er seine erste Bewährungsprobe zu bestehen: bei der Vorbereitung und Gestaltung der gemeindlichen 800-Jahr-Feier. „Das Fest stand unter dem Motto: ‚Arpsdorf feiert sich und seine Geschichte‘, und alle Vereine haben sich toll engagiert“, sagt Thomsen rückblickend. „So ein Fest bringt immer was für die Dorfgemeinschaft.“ Was das örtliche Vereinsleben angeht, schloss sich Thomsen unter anderem den Waidmännern an, denn: „In Arpsdorf ist der Bürgermeister immer Jäger.“

2003 avancierte der Bürgermeister zum Amtsvorsteher des Amtes Aukrug. „Da hat mich das Land Schleswig-Holstein als mein Arbeitgeber unterstützt“, stellt Thomsen fest, „meine Stunden als Berufsschullehrer wurden reduziert, und deshalb war der zusätzliche Arbeitsaufwand als Amtsvorsteher für mich machbar.“

Das Land Schleswig-Holstein bescherte dem ehrenamtlichen Amtsvorsteher dann aber auch viel mehr Arbeit, und zwar mit dem Erlass, dass Verwaltungen künftig mindestens 8 000 Einwohner betreuen sollten. Mit dem Absprung der Gemeinde Wasbek zur Verwaltung durch die Stadt Neumünster rutschte das Amt Aukrug unter die 8 000-Einwohner-Marke und musste sich neue Partner suchen.

Die Verwaltungsgemeinschaft, die das restliche Amt Aukrug 2007 mit der Gemeinde Hohenwestedt und den Ämtern Hanerau-Hademarschen und Hohenwestedt-Land einging, bezeichnet Thomsen als „Ehe zur Bewährung“. Viel Entscheidungsspielraum hätte das Amt Aukrug bei der Amtsgründung nicht gehabt, so Thomsen: „Wir wollten und mussten nach Hohenwestedt.“ In Hohenwestedt fand dann am 16. Dezember 2011 auch die feierliche Unterzeichnung der öffentlich-rechtlichen Verträge zur Bildung des neuen Amtes Mittelholstein statt. Zur ersten Amtsvorsteherin wurde Edith Kühl aus Nindorf gewählt. Am 4. Juli 2013 wurde Peter Thomsen zum Amtsvorsteher des Amtes Mittelholstein ernannt, und genau fünf Jahre später – am 4. Juli 2018 – wird er als letzte Amtshandlung seiner kommunalpolitischen Laufbahn die konstituierende Sitzung des neuen Amtsausschusses eröffnen. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, meint Thomsen mit Blick auf das neue Amt Mittelholstein mit seinen 30 Gemeinden, 380 Quadratkilometern und 24 000 Einwohnern.

Sehen lassen kann sich auch Thomsens Bilanz als Bürgermeister von Arpsdorf. 2006 wurde der langersehnte Radweg nach Padenstedt verwirklicht, und bereits 2010 kamen die Einwohner in den Genuss des Breitbandangebots der Stadtwerke Neumünster. Zwei Großprojekte hat der Bürgermeister zum Ende seiner Amtszeit noch mit angeschoben: Das örtliche Sportlerheim wird gerade zum Dorfgemeinschaftshaus ausgebaut, und 2019 soll an der Bahn eine zwölf Hektar große Photovoltaikanlage entstehen. Dass den Bürgermeister im Ruhestand die Langeweile packt, ist nicht zu befürchten, denn Thomsen hat jede Menge Hobbys, zum Beispiel Motorradfahren, Tennisspielen und mit Cocker-Spaniel „Mette“ auf Jagd gehen. Auch am Hundeschwimmen im Aukruger Freibad will Thomsen im September mit seiner wasserscheuen „Mette“ wieder teilnehmen.