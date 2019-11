Wasserrohrbruch in Nübbel

Avatar_shz von her

22. November 2019, 15:55 Uhr

Nübbel | „Es war so viel Wasser auf der Straße, man hätte Boot fahren können“, kommentierte Claus Röttgering, Installateur- und Heizungsbaumeister das Ausmaß des Wasserrohrbruchs in Nübbel. Bereits am frühen Morgen gegen 4 Uhr hatten gestern Bürger der Gemeinde einen deutlichen Druckverlust bei der Wasserversorgung bemerkt. Nur eine Stunde später begann die Firma Paasch Rohrleitungsbau damit, den Rohrbruch auf einem Grundstück in der Straße Achterlang zu beseitigen. Gegen 13.15 Uhr waren die Arbeiten beendet.