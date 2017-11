Aktionstag : Wassergymnastik im Plastikmüll

vergrößern 1 von 5 Foto: Becker (4) 1 von 5







von Horst Becker

erstellt am 27.Nov.2017 | 09:06 Uhr

„Saubere Sache. Wir machen uns stark gegen Plastikmüll im Meer.“ Dieses Vorhaben hat sich das Schwimmzentrum Rendsburg auf die Fahnen geschrieben. Am Sonnabend wurde mit vielen Aktionen auf die Gefahren hingewiesen, die Kunststoffmüll und Mikroplastik in Gewässern verursachen.

Hautnah konnten die Teilnehmer beim Aqua-Fitness erleben, wie es sich zwischen Plastikflaschen, Tetrapaks, Joghurtbechern und Einkaufstüten schwimmt. Unter der Anleitung von Christin Jacobsen und Svenja Rohwer machten Erwachsene und Kinder ihre Übungen unter „erschwerten Bedingungen“. Die Mitarbeiter des Schwimmzentrums hatten über Wochen Kunststoffverpackungen gesammelt und diese gereinigt. Vor Beginn der Übungsstunde wurde der Plastikmüll in das Nichtschwimmerbecken gekippt.

„Wir wollen mit verschiedenen Aktionen nachhaltig ein umweltbewusstes Handeln vorantreiben“, nannte Jürgen Langmaack, Betriebsleiter des Schwimmzentrums, als Ziel der Bemühungen. Die Stadtwerke Rendsburg, die Aktivregion Eider- und Kanalregion Rendsburg, die Abfallwirtschaft Rendsburg-Eckernförde (AWR) und der dm-Drogeriemarkt sind mit im Boot. Unterstützung bei der Öffentlichkeitsarbeit leistet die Werbeagentur Arebo Design.

Schulen und Kindergärten waren aufgefordert worden, Bilder zum Thema „Plastikmüll im Meer“ zu malen und einzusenden. Eine Jury kürte die Kindertagestätte „Villa Kunterbunt“ zum Sieger. Das Bild zeigt einen weinenden Regenbogenfisch, der den Magen voller Müll hat. Als ersten Preis erhalten die Kinder einen Wertgutschein über 150 Euro für das Schwimmzentrum. Auf den zweiten Platz kam Ronja Kirsch und bekam dafür Wertkarten über 100 Euro. Karl Benkner erhielt als Drittplatzierter unter den 20 Einsendern einen Schwimmbad-Wertgutschein über 50 Euro. Doris Mildner, Mitarbeiterin des Bades, zeigte Möglichkeiten auf, wie man aus Kunststoffmüll brauchbare Gegenstände herstellt. Sie nutzt alte VHS-Videobänder, um daraus Taschen zu häkeln. „Benjamin Blümchen und Pippi Langstrumpf ergeben eine haltbare Tragetasche, und Müll wird dadurch vermieden“, sagte sie lächelnd. Im Eingangsbereich des Schwimmzentrums waren zwölf Plakate des Geomar-Forschungsinstituts Kiel zum Thema „Plastikmüll im Meer“ aufgehängt. Dazu gab es ein Quiz mit zehn Fragen. Als Preise für die besten Teilnehmer gibt es Ausflüge zu einem Recyclinghof, den die AWR organisiert. Dafür sind 20 Plätze reserviert. Die Gewinner werden benachrichtigt.

„Ran an die Pinsel“, hieß es bei einer weiteren Aktion. Die AWR hat 30 graue Mülltonnen ins Schwimmbad geliefert, die bemalt wurden. „Im Sommer werden wir die „Künstler-Tonnen“ im Freibad aufstellen“, kündigte Jürgen Langmaack an.

Vor dem Eingang hatte die Firma Richter ihren Fischwagen aufgebaut. Neben leckeren Fischbrötchen mit Lachs, Krabben und Matjes gab es auch welche, die täuschend echt mit Plastikfolie- oder teilen belegt waren. „Willst Du das essen?“, lautete die Frage auf einem großen Plakat. Bereits am 7. Oktober hatte das Schwimmzentrum zu einem „Schietsammeln“ am Nord-Ostsee-Kanal aufgerufen. Dabei sollte aufgezeigt werden, welcher Plastikmüll in den Gewässern landet. Die Teilnehmer wurden für ihr Engagement mit einem Candlelight-Dinner in der Kantine der AWR belohnt.

„Wie wirken sich die enormen Mengen an Kunststoff auf die Meereslebensräume und deren Lebewesen aus? Was kann ich tun, um weniger Plastikmüll zu produzieren?“ Auf diese und viele andere Fragen wurden auf dem Aktionstag, zu dem bei freiem Eintritt etwa 450 Besucher kamen, Antworten und Anregungen gegeben. „Diskutieren allein reicht nicht“, machte Jürgen Langmaack deutlich. „Eine aktive Beteiligung zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichts ist notwendig.“