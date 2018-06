Erzählkonzert mit dem Duo „Wind-Wood & Co“ in der Sehestedter Kirche

von Helma Piper

05. Juni 2018, 19:01 Uhr

Freunde der Instrumentalmusik kommen im Erzählkonzert am Sonnabend, 9. Juni, ab 17 Uhr in der Sehestedter Kirche „St. Peter und Paul“ auf ihre Kosten. Dort präsentieren die Multi-Instrumentalisten Vanessa Feilen und Andreas Schuss alias „Wind-Wood & Co“ ihr neues Programm.

Wer die beiden Musiker erlebt, wird Zeuge einer einzigartigen Spieltechnik, denn der Keyboarder und Panflötenvirtuose Andreas Schuss spielt beide Instrumente gleichzeitig, also quasi im Duett mit sich selbst. Eine Besonderheit von „Wind-Wood & Co“ ist es, die einzelnen Musikstücke in eine Rahmenhandlung einzubinden. Erzählkonzert nennt das Duo diese Verbindung von Erzählkunst und Musik. So steht aktuell der Prophet Jona im Fokus. „Wasser hat keine Balken“ heißt das neue Programm. Der Eintritt zum Konzert in der Kirche ist frei – eine Spende zur Deckung der Kosten wird erbeten.