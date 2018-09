Wasser fließt wieder im alten Bett

Kapellenbach schlängelt sich vom Angelteich über die Auerochsenwiese zur Bünzau / Neuer Lebensraum für seltene Arten

von Helma Piper

27. September 2018, 12:30 Uhr

Zehn sehr neugierige Zaungäste gab es bei den Entrohrungsarbeiten in Aukrug-Bünzen. Die Auerochsen auf der Jungviehkoppel schauten interessiert zu, wie der bislang unterirdisch in Rohren kanalisierte Kapellenbach wieder ans Tageslicht befördert wurde. Auf rund 200 Metern Länge schlängelt sich das Bächlein jetzt wieder wie anno dazumal vom Angelteich am Sportlerheim über die Auerochsenweide zur Bünzau.

„Es ist toll, dass das Gewässer jetzt wieder offen ist und hier durch die Wiese läuft – das ist einfach auch ein schöner Anblick“, freut sich Naturschutzring-Geschäftsführer Niklas Zander.

Die Renaturierung des Kapellenbachs auf der Auerochsen-Weidefläche in der Nähe des Aukruger Sportplatzes ist eine erfolgreiche Gemeinschaftsaktion. Bauherr ist der Naturschutzring Aukrug. Das nötige Geld (13 000 Euro) stammt aus Ersatzmitteln des Kreises Rendsburg-Eckernförde und wurde von der Unteren Naturschutzbehörde genehmigt. Ihre wohlwollende Zustimmung erteilten sowohl die Kapellenbach-Eigentümer vom Wasser- und Bodenverband (WBV) Bünzau als auch die Flächenbesitzer von der „Kurt und Erika Schrobach-Stiftung“. Den Anstoß für die schon länger angedachte Renaturierungsmaßnahme gab der Bauausschuss der Gemeinde Aukrug, dessen Vorsitzender Jochen Rehder die Entrohrungspläne vor einem Jahr anlässlich eines kaputten Schachts im Bereich des Sportlerheim-Teichs forcierte.

„Der Naturschutzbereich steht hier an erster Stelle“, betont WBV-Chef Johannes Carstens, „weil wir in puncto Renaturierung als WBV ebenfalls sehr aktiv sind, war die Abstimmung mit unserem Verband überhaupt kein Problem.“ Der Kapellenbach entspringt in einem Wald in Innien und verläuft größtenteils in Rohrleitungen Richtung Bünzau. „Mitte der 60er Jahre wurden bei uns im Rahmen der Flurbereinigung im großen Stil Gewässer verrohrt, um landwirtschaftliche Flächen für den Maschineneinsatz nutzbar zu machen“, erklärt Johannes Carstens. 50 Jahre später seien diese Rohrleitungen „irgendwann abgängig oder zumindest reparaturbedürftig“, stellt der WBV-Vorsitzende fest: „Auch deshalb ist die Renaturierung jetzt von großem Vorteil.“

Die Entrohrung des Kapellenbachs sei „in fließender Welle“ vonstattengegangen, erklärt Jan-Marcus Carstens vom Naturschutzring: „Das bedeutet, dass man es dem Wasser überlässt, sich selbst einen Weg durch die Fläche zu suchen.“ Das Ergebnis der behutsamen Erdabtragungen sei nun „vermutlich auch der frühere Verlauf des Bachs“. Heißt das, dass sich das Wasser nach 50 Jahren im Rohrleitungskorsett noch daran erinnert, wie es sich anno dazumal seinen Weg Richtung Bünzau gebahnt hat? „Das ist tatsächlich so“, meint Jan-Marcus Carstens. Der Bargfelder freut sich, „dass wir dies Fließgewässer als Lebensraum wieder an Tageslicht geholt und für alle Lebewesen, die damit zu tun haben, zugänglich gemacht haben.“ Wiesenvögel, Amphibien und Insekten werden den Kapellenbach schnell wieder in Beschlag nehmen. „In den ruhigen Kolken werden schon bald Grasfrösche und Erdkröten ihren Laich ablegen“, prophezeit Jan-Marcus Carstens.