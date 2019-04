Rendsburg : Was tönt so laut in der Stadt?

Musikkorps Rendsburg zog durch die Straßen. Platzkonzert beim Frühschoppen an der Strandbar.

Das Musikkorps Rendsburg ist heute laut musizierend durch die Rendsburger Innenstadt gezogen. Die Tour der Blaskapelle führte von der Herderschule durch die Hohe Straße zum Obereiderhafen. Dort traten die 13 Musiker beim Frühschoppen an der Strandbar auf. Wirt Alv Gundlach bot über Ostern an allen Tagen außer am Karfreitag Programm an. Unter anderem trat das Gypsy-Jazz-Duo Silvano und Sacha auf.

Ab 15 Uhr können Kinder 400 Ostereier suchen

Heute ab 15 Uhr können Kinder 400 Ostereier suchen. Gundlach will weitere Frühschoppen mit Musik am Mittwoch, 1. Mai, am Donnerstag, 30. Mai (Himmelfahrt), und am Pfingstsonntag, 9. Juni, ausrichten.