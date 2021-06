Guten Morgen, Rendsburg! : Was sich neckt, das liebt sich – vor allem an brütend heißen Tagen

Beim Einkaufen im Getränkemarkt ärgerte er sie. Sie fand das doof, er nicht. Der Mitarbeiter vor Ort pflichtete ihm bei, schließlich war es für echte Liebe viel zu heiß.

Rendsburg | Es war heiß in den vergangenen Tagen. Und wer nicht immer im Fußgängertunnel hin- und hergehen wollte, um sich abzukühlen, der hatte ja auch sinnvollere Möglichkeiten zur Wahl, einkaufen zum Beispiel. Die Märkte sind klimatisiert und Essen und Trinken braucht man ja eh. Also ging es für das Paar aus dem Rendsburger Umland in den Getränkemarkt: zwei Kis...

