Podiumsdiskussion : Was Politiker gegen soziale Not unternehmen wollen

Zehn Tage vor der Kommunalwahl: Veranstaltung der „Brücke Rendsburg-Eckernförde“.

von Horst Becker

18. April 2018, 10:57 Uhr

Rendsburg | Wie finde ich eine bezahlbare Wohnung? Wieso fahren abends keine Busse mehr? Wer hilft mir bei Krankheit und Armut im Alter? Auf diese und weitere Fragen wollen und sollen Sozialpolitiker aller Parteien bei einer Diskussion am Mittwoch, 25. April, im Hohen Arsenal in Rendsburg Antworten geben. Die Brücke Rendsburg-Eckernförde, das Bürgerforum „Nichts über uns ohne uns“ und die Kontaktstelle für Selbsthilfe „Kibis“ organisieren die Veranstaltung zehn Tage vor der Kommunalwahl am 6. Mai.

„Soziale Fragen bestimmen heutzutage die Kommunalpolitik, ein Großteil der Finanzmittel wird dafür eingesetzt. Die Beteiligung von behinderten Menschen am aktiven Leben, das Grundrecht auf bezahlbaren Wohnraum, die Qualität unserer Kinderbetreuung – all das sind Aufgaben, die auf Kreisebene angegangen werden müssen und uns alle auf die eine oder andere Weise betreffen“, betonte der Brücke-Vorstand Klaus Magesching im Gespräch mit der Landeszeitung. Deshalb solle die Diskussionsveranstaltung zur Wahlbeteiligung motivieren. Das Motto ist „Demokratie stärken! – Wir gehen hin!“

Zu den Themen Inklusion, öffentlicher Nahverkehr, bezahlbarer Wohnraum, Kinderbetreuung und Pflege werden die Politiker nach konkreten Lösungsvorschlägen gefragt. Mit aktiver Beteiligung der Betroffenen und unterstützt durch die Moderation des Chefkorrespondenten von R.SH, Carsten Kock, bekommen Bürgerinnen und Bürger Gelegenheit, ihre Anliegen deutlich zu machen. Die Diskussion wird von Dolmetscherinnen simultan in leichte Sprache und in Gebärdensprache übersetzt.

Ihre Teilnahme auf dem Podium zugesagt haben Thorsten Schulz (sozialpolitischer Sprecher der CDU), Dr. Kai Dolgner (Vorsitzender der Kreistagsfraktion der SPD), Lukas Strathmann (Mitglied im Sozial- und Gesundheitsausschuss für Bündnis 90/Die Grünen), Wilhelm Eggert (Vorsitzender der Kreistagsfraktion der FDP), Dr. Michael Schunk (Beisitzer im Kreisvorstand des SSW) und Maximilian

Reimers (Kreistagskandidat für Die Linke). Andreas Breitner, Vorstand des Verbandes Norddeutscher Wohnungsunternehmen, wird Vorschläge zur Verbesserung der Wohnsituation machen. Dirk Mitzloff, stellvertretender Landesbeauftragter für Menschen mit Behinderung, spricht über die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention. Axel Briege, Landesvorsitzender der Kita-Eltern Schleswig-Holstein, informiert über den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Michael Saitner, neuer Vorsitzender des Paritätischen Schleswig-Holstein, äußert sich zum Thema „Soziales in der Kommunalpolitik“. Die Veranstaltung im „Hohen Arsenal, Paradeplatz 11 in Rendsburg, beginnt um 18 Uhr. Ab 17.30 Uhr sind alle Besucher zu einem Imbiss eingeladen. Der Eintritt ist frei.