Guten Morgen, Rendsburg! : Warum kräht der Hahn bei Sonnenaufgang? Das Geheimnis der inneren Uhr

Ein Rendsburger brachte ein Rätsel mit aus dem Urlaub. Nun wartet er gespannt auf die Zeitumstellung.

Rendsburg | Jeden Tag dasselbe. Erst leise krächzend, dann kraftvoller werdend, verkündet der Hahn, dass ein neuer Tag angebrochen ist. Nicht nur in Schleswig-Holstein, auch in Bayern. Ein Rendsburger, der eine Woche der Herbstferien auf einem Bauernhof in der Nähe von Landshut verbrachte, fragte sich: Woher weiß der Gockel eigentlich, wann er seine Arien anstimm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.