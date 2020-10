Guten Morgen, Rendsburg! : Warum Kinder den Tennisschläger wie die Profis werfen

Kinder gucken sich vieles von ihren Sportidolen ab – leider auch schlechte Eigenschaften.

von Aljoscha Leptin

18. Oktober 2020, 19:14 Uhr

Kinder lieben es, ihren Sportidolen nachzueifern. Sie tragen das Outfit der Stars, lassen sich deren Frisur schneiden und imitieren die Bewegungen ihrer Sporthelden. Doch ein Mann aus der Kanalregion sieht im Tennisclub regelmäßig, dass die Kids auch eine ziemlich schlechte Eigenschaft der Profisportler kopieren – das Wegwerfen des Tennisschlägers nach einem missglückten Schlag. Den Eltern am Spielfeldrand ist in diesen Momenten immer am zerknirschten Gesicht abzulesen, dass die Tennisschläger selten für weniger als 100 Euro zu haben sind. Ein Jugendlicher, den der Mann beobachtete, trieb das Ganze dabei noch auf eine groteske Spitze. Er warf sein Spielgerät während einer Doppel-Partie nicht etwa auf den Boden, wenn er selbst einen Ball verschlagen hatte, sondern immer dann, wenn sein Doppelpartner einen Fehler gemacht hatte. Ob sein Partner dadurch motiviert wurde, darf zumindest bezweifelt werden.