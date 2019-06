Kolumne: Guten Morgen : Warum der Hotdog ungefährlicher als der Apfel ist

Gedanken zur Ernäherung aus theologischer und mythologischer Sicht.

Der Mensch ist, was er isst, heißt es. Ein Rendsburger zweifelt daran. Der Biss in den durch und durch gesunden Apfel bekam weder Adam noch Schneewittchen besonders gut. Adam verlor das Paradies, Schneewittchen die Besinnung. Gestern biss der Rendsburger deshalb lieber beherzt in einen Hotdog – damit verliert man weder die Besinnung noch das Paradies, höchstens die Figur.