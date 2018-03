Öffentlicher Dienst : Warnstreik legt Kindergärten lahm

Einrichtung Butterberg und Neuwerk gestern geschlossen / Mitarbeiter der Stadt, der Stadtwerke und des Kreises fordern mehr Lohn

Zu einem Warnstreik haben sich gestern in Rendsburg etwa 250 Beschäftigte des öffentlichen Dienstes versammelt. Unter Polizeigeleit zogen sie mit Transparenten, Trillerpfeifen und Trommeln vom Stadttheater zur Imlandklinik und dann zum Schiffbrückenplatz. Im Rahmen der Tarifverhandlungen der Gewerkschaft Verdi forderten sie sechs Prozent mehr Lohn (mindestens 200 Euro), 100 Euro mehr Ausbildungsvergütung, die garantierte Übernahme von Lehrlingen für zwölf Monate und für Pflegepersonal verbesserte Zuschläge zur Nachtarbeit und zum Sonnabenddienst. Ute Dirks, Geschäftsführerin des Verdi-Bezirks Schleswig-Holstein Nordost, bedauerte, dass die Arbeitgeberseite bei zwei Verhandlungen kein Angebot vorgelegt hatte. „Das ist eine Provokation.“ Mit dem Warnstreik wolle Verdi Bewegung in die Verhandlung bringen. „Wir haben eine gute Steuerentwicklung und eine gute Konjunktur, aber wenn es um die Beschäftigten geht, ist komischerweise nie Geld da.“ Gewerkschaftssekretär Matthias Pietsch räumte ein, dass die Kommunen viele Schulden haben. „Aber das kann nicht zulasten der Beschäftigten gehen.“

An dem Protestzug nahmen Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Rendsburg, der Kreisverwaltung, der Stadtwerke Rendsburg und Eckernförde sowie der Städte Rendsburg, Büdelsdorf und Eckernförde teil. Die städtischen Kindergärten Butterberg und Neuwerk blieben deshalb gestern geschlossen. Vor der Imlandklinik traf der Zug auf etwa 30 bis 40 Pfleger, die sich während ihrer Mittagspause an dem Warnstreik beteiligten. Mehr Zeit konnten sie aufgrund der hohen Belegung durch die Grippewelle nicht aufbringen. Die zuständige Gewerkschaftssekretärin Carina Schulz forderte: „Die Personalbemessung muss für Krankenhäuser festgelegt werden. Es kann nicht sein, dass die Kollegen aus dem Frei geholten werden und die Krankenhäuser gleichzeitig immer mehr Rendite machen.“ Katharina Behrendt, Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Intensivstation, sagte: „Ich finde, dass die Belange der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst nicht ernst genommen werden. Man muss in diesem Beruf sowieso mit vielen Kompromissen leben.“