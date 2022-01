Aufruf der Gewerkschaft NGG : Warnstreik bei Brückner-Werken in Nortorf: Beschäftigte fordern Bezahlung nach Tarif

Warnstreik in Nortorf: In den Brückner-Werken ruhten am Mittwochmorgen die Bänder. Die gewerkschaftlich organisierten Mitarbeiter kämpfen für einen Haustarifvertrag. Eine Stellungnahme der Geschäftsführung liegt vor.

19. Januar 2022, 09:19 Uhr

Sie standen mit Leuchtwesten und Mund-Nasen-Schutz in der Dunkelheit und machten ihrem Unmut Luft: Beschäftige der Brückner-Werke in Nortorf sind am Mittwochmorgen, 19. Januar, erstmals in einen Arbeitskampf gezogen. Ab 6 Uhr legten sie in der Frühschicht für zwei Stunden die Arbeit nieder.

Zum Warnstreik ausgerufen hatte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). Ziel war die Aushandlung eines Haustarifvertrages für die Belegschaft des aufs Verarbeiten von Kartoffeln spezialisierten Betriebs. Parallel zum Warnstreik in Nortorf liefen Aktionen am Unternehmensstandort Altendorf in Bayern.

Gewerkschaft fordert verbindlichen Tarifvertrag

„Im Jahre 2006 ist das Unternehmen aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten und seit dem nicht mehr tarifgebunden“, erklärt Lisa Vordermeier-Weinstein, Gewerkschaftssekretärin der NGG-Region Schleswig-Holstein Nord. Daher seien die Mitarbeiter bei den Lohnabsprachen fortan auf das Wohlwollen ihres Arbeitgebers angewiesen gewesen. Die Lösung sollte ein Haustarifvertrag bringen. „Doch die Geschäftsleitung hat in den Verhandlungen im Januar den Abschluss eines verbindlichen Tarifvertrages strikt ausgeschlossen“, führt die Gewerkschaftssekretärin an.

Die Beschäftigten wollen nicht mehr für unverbindliche Lohnerhöhungen, die nicht mal mehr die Inflation ausgleichen, bei ihrem Arbeitgeber betteln. Gewerkschaftssekretärin Lisa Vordermeier-Weinstein

„Die Beschäftigten wollen nicht mehr für unverbindliche Lohnerhöhungen, die nicht mal mehr die Inflation ausgleichen, bei ihrem Arbeitgeber betteln. Wir brauchen Verhandlungen auf Augenhöhe mit fairen und verbindlichen Ergebnissen. Das geht nur mit Tarifbindung“, so Lisa Vordermeier-Weinstein. „Sollte die Brückner-Werke nicht einlenken, werden weitere Maßnahmen folgen“, kündigt sie an.

„Wir brauchen dringend Verbindlichkeit und Sicherheit durch tarifliche Regelungen“, sagt Guido Lorenz. Er ist Tarifkommissionsmitglied und Betriebsratsvorsitzender der Brückner-Werke KG in Nortorf. Nach der Weigerung ihres Arbeitgebers einen Tarifvertrag abzuschließen, erfolgte der Entschluss zum Warnstreik. „Rund 95 Prozent der rund 50-köpfigen Belegschaft, die nicht in leitenden Positionen sind, machen mit – heute waren es die aus der Frühschicht, die nun zwei Stunden später an ihre Arbeitsplätzen gingen“, so Lorenz. Allein die Tatsache, dass sie die beiden Fehlstunden letztendlich vom Gehalt abgezogen bekommen werden, zeige die Entschlossenheit der Streikenden.

Geschäftsleitung: Lohnerhöhungen erfolgten schon im November

Eine Reaktion der Geschäftsleitung gibt es schon: „Wir betonen, dass es in den aktuellen Gesprächen gar nicht um aktuelle Erhöhungen geht, denn diese sind bereits im November angekündigt und umgesetzt. Die vereinbarten Steigerungen müssen den Vergleich für die in Schleswig-Holstein und anderen Bundesländern für den Bereich Obst und Gemüse tariflich vereinbarten Steigerungen nicht scheuen“, bezieht Dr. Karl-Ulrich Schellhaas aus der Geschäftsleitung Position.

Laut Schellhass habe sich die Tarifbindung in der Lebensmittelindustrie stark zurückentwickelt. In Schleswig-Holstein dürften rund 25 Prozent der Betriebe tarifgebunden sein, schätzt er. Der Wunsch der Gewerkschaften, mehr Tarifverträge abzuschließen sei zwar verständlich. Gleichzeitig gebe es aber für Betriebe viele „gute Gründe“, keine Tarifverträge abzuschließen,

„Seit 2014 haben wir regelmäßig Erhöhungen der Entgelte, meist über der Inflationsrate, gemeinsam für die Mitarbeiter in Nortorf und unseren Standort in Oberfranken vereinbart. Die Gewerkschaft hat bei diesen Gesprächen auch am Tisch gesessen, wollte aber in diesem Jahr völlig anders vorgehen“, sagt Schellhaas.

Den Beschäftigten wird unrichtigerweise vermittelt, dass es ohne Abschluss eines Haustarifs keine fairen Entgelte geben kann. Dr. Karl-Ulrich Schellhaas aus der Geschäftsleitung der Brückner-Werke

„Den Beschäftigten wird unrichtigerweise vermittelt, dass es ohne Abschluss eines Haustarifs keine fairen Entgelte geben kann. Die Forderung nach einem armutsfesten Tarifvertrag entbehrt jeglicher Grundlage, da wir schon vor der Einführung des gesetzlichen Mindestlohns überhaupt keine Beschäftigten hatten, die nicht mindestens in dieser Größenordnung verdienen", so Schellhaas weiter. „Es gibt in unserem Hause auch keine unverbindlichen Entgelterhöhungen. Die mit Aushang bekannt gegebenen Erhöhungen wurden und werden umgesetzt“, betont Schellhaas.