„Wandlungen“ in der Christkirche

von Sabine Sopha

25. Mai 2018, 15:06 Uhr

Zu einem deutsch-dänischen Gottesdienst anlässlich des Tafelfestes lädt die Christkirche am Sonntag um 10 Uhr ein. Es predigt Propst Matthias Krüger. Um 11.15 Uhr wird die Ausstellung „Wandlungen“ eröffnet. Gezeigt werden Porträts, die von der Kieler Fotografin Heidi Krautwald im Juli 2016 bei der Aktion „Artist in Parish“ in der Hamburger Hauptkirche St. Jacobi aufgenommen wurden. Lisa Tsang, Pastorin an St. Jacobi, wird in die Ausstellung einführen, die bis zum 19. Juli während der Öffnungszeit der Kirche besichtigt werden kann. Führungen sind auf Anfrage möglich, Tel. 22 44 2.