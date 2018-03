Rettung bedroht : Waldorfschule droht das Aus

Einigung in Rechtsstreit mit Lehrkraft scheitert. Prozess kann neuen Träger mit hohen Kosten belasten. „Brücke“ zieht Angebot zurück.

Rendsburg | Die Rettung der Freien Waldorfschule in Rendsburg ist ungewiss. Wie berichtet, meldete der Trägerverein im Oktober Zahlungsunfähigkeit an. Inzwischen hält Insolvenzverwalter Reinhold Schmid-Sperber es für möglich, dass die Einrichtung zum Sommer schließt. Die Kinder und Jugendliche müssten dann an andere Schulen wechseln.

Wie sein Sprecher mitteilte, hängt alles von einer einzelnen Lehrkraft ab. Nach Informationen unserer Zeitung wurde ihr gekündigt, doch sie will bleiben. Laut Schmid-Sperber scheiterte am Freitag der Versuch, sich vor dem Arbeitsgericht auf einen Vergleich zu einigen. Der Prozess könne sich über Jahre hinziehen und einen neuen Träger mit Kosten in deutlich sechsstelliger Höhe belasten. „Ich kann nicht erkennen, dass der neue Elternschaft-Trägerverein oder ein anderer Übernehmer der Schule in der Lage wäre, dieses Risiko zu schultern.“

Wie berichtet, gründete sich im Dezember der Verein „Waldorfschule in Rendsburg“, um im Sommer die Trägerschaft anzutreten. Auch die „Brücke Rendsburg-Eckernförde“ reichte ein Angebot ein, will es aber wieder zurückziehen, teilte Geschäftsführerin Heike Rullmann gestern auf Anfrage mit. „Die in diesen Tagen erfolgte Ankündigung von Schulschließung und Kündigungen durch die Schulleitung und den Insolvenzverwalter hat gemeinsames, verantwortungsbewusstes Handeln unmöglich gemacht.“ Die „Brücke“ wollte nicht nur die Schule, sondern auch die finanziell gut dastehende Waldorf-Kita übernehmen. Dafür erhält nach Angaben von Schmid-Sperber aber ein Elternverein den Zuschlag.

Er räumte den Interessenten für die Schulträgerschaft eine Bedenkzeit bis Montag, 9. April, ein. Dann analysiert der Gläubigerausschuss die Angebote. „Sollte keines davon akzeptabel sein, könnte die Schule im nächsten Schuljahr nicht fortgeführt werden.“ Schmid-Sperbers Kanzlei, die Geschäftsführung der Schule und das Bildungsministerium würden sicherstellen, dass die Schüler Plätze an anderen Einrichtungen erhalten. Die benachbarten Waldorfschulen prüften zurzeit, wie viele Schüler, vor allem aus den baldigen Abschlussklassen, sie übernehmen können.

Probleme für Träger

Eine Übernahme der Waldorfschule stellt Investoren vor zwei Herausforderungen: Laut Insolvenzverwalter geht nicht nur das finanzielle Risiko des arbeitsrechtlichen Streits auf sie über. Sie müssten auch zwei Jahre auf die Landeszuschüsse für private Schulen verzichten. Wie das Bildungsministerium erläuterte, schreibt das Schulgesetz eine zweijährige Probezeit für neue Träger privater Schulen vor. In der Zeit müssen sie beweisen, dass sie die Einrichtung dauerhaft führen können. Ein neuer Trägerverein aus den Reihen der Eltern muss sich dieser Prüfung aber offenbar nicht stellen.

Eltern in sorge

Unter den Eltern von Waldorfschülern verbreitet sich Verunsicherung. „Alle wollen, dass es mit der Schule weitergeht, aber die Ängste sind da“, sagt Elternratssprecherin Sylvia Ullrich. Elternratsmitglied Christian Müller-Wulf betont: „Mir ist die Tragweite dieser Rechtsangelegenheit nicht klar, weil sie uns erst so stückweise transparent gemacht wurde.“ Die Eltern hätten sich wenig darum gekümmert, weil seit drei Jahren „Profis“ am Ruder waren. Der Bund der Freien Waldorfschulen setzte damals einen externen Vorstand ein. Müller-Wulf will trotzdem einen Förderverein gründen.