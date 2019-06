Fockbek : Wahlverlierer ist abgetaucht

Bürgermeister Holger Diehr äußert sich nicht zu seiner Niederlage.

Auch am Tag nach seiner Niederlage bei der Bürgermeisterwahl in Fockbek hat Amtsinhaber Holger Diehr keine Stellungnahme zu dem Ergebnis abgegeben. Der 49-Jährige war am Montag telefonisch nicht erreichbar, weder im Rathaus noch per Handy. Herausforderin Tanja Petersen berichtete auf Nachfrage, dass Diehr ihr nicht zum Wahlsieg gratuliert habe. Wie berichtet, hatte die 46-Jährige die Stichwahl am Sonntag mit 62,1 Prozent der Stimmen für sich entschieden. Diehr unterlag mit 37,9 Prozent. Tanja Petersen hatte bereits im ersten Wahlgang am 26. Mai mit 48,45 Prozent der Stimmen die Nase vorn (Diehr: 39,47 Prozent). Da damals niemand die absolute Mehrheit erreicht hatte, wurde eine Stichwahl notwendig.