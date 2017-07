Rendsburg : Wäscherei evakuiert - sieben Mitarbeiter im Krankenhaus

Rendsburg | Großeinsatz in einer Wäscherei in Rendsburg am Suhmsberg: Gegen 6 Uhr am Mittwochmorgen ging ein Notruf bei der Einsatzstelle ein. Sieben Mitarbeiter klagten über Atemwegsreizungen. Sie wurden in ein Krankenhaus eingeliefert.

Das Gebäude wurde evakuiert. 27 Mitarbeiter warten vor der Halle. 63 Einsatzkräfte von Feuerwehr Rendsburg und Löschzug Gefahrgut des Kreises Rendsburg-Eckernförde sind vor Ort, außerdem DRK und Sanitäter der RkiSH. Drei Kräfte des Löschzugs sind mit Spezialanzügen im Gebäude und nehmen Proben. Die Ursache für die Atemwegsreizungen ist noch unbekannt.

Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 19.Jul.2017 | 09:07 Uhr