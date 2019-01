von Helma Piper

25. Januar 2019, 14:13 Uhr

Auf Einladung des Landfrauenvereins Aukrug berichtet Hella Kohlmeyer am Montag, 4. Februar, über ihre Erlebnisse während ihres einjährigen Aufenthalts in Aukrugs Partnergemeinde Sien in Burkina Faso. Der Vortrag im kirchlichen Gemeindehaus in Innien beginnt um 19 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Gäste sind willkommen.