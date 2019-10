Ausstellung „Spieglein, Spieglein“ : Vortrag im Eisenkunstguss Museum in Büdelsdorf

Die Kunsthistorikerin Susanne Schwertfeger informiert über Darstellungsformen und die Werke des Bildhauers Rainer Kurka.

23. Oktober 2019, 16:29 Uhr

Wozu dient uns das Abbild des Menschen? Wer ist bildwürdig? Und was die angemessene Darstellungsform? Diesen Fragen geht Dr. Susanne Schwertfeger von der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel in ihrem Vortrag am Freitag, 25. Oktober, ab 19 Uhr im Eisenkunstguss Museum Büdelsdorf (Ahlmannallee 5) nach.

Unter dem Titel „Von anderem Stand. Zum Ideal, Individuum und der Intention des Porträts“ knüpft sie dabei an die Arbeiten des Berliner Bildhauers Rainer Kurka in der derzeitigen Sonderausstellung des Eisenkunstguss Museums an.

In der Ausstellung „Spieglein, Spieglein“ stellen sich junge Frauen der Jetztzeit den strengen, idealisierten Herren aus Eisen gegenüber. Anhand der Gegenüberstellung von zeitgenössischen Porträts mit Skulpturen des 19. Jahrhunderts wird deutlich, wie sehr sich das Porträt und der Denkmalbegriff in der Kunst verändert haben.

Die Vielfalt in Posen und Kleidung, Hautfarben und Geschlecht bringt auch die Unterschiede zwischen dem Verständnis von Repräsentation einerseits und dem Bildgebrauch andererseits hervor. Die Terrakottafiguren Rainer Kurkas sind in ihren Haltungen nicht an den klassischen Kanon der Bildtradition gebunden, sondern von anderen Einflüssen und vor allem einem anderen Rollenverständnis geprägt.

Sonntags ist der Eintritt frei

Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht erforderlich. Der Eintritt beträgt fünf Euro, ermäßigt vier. Die Ausstellung „Spieglein, Spieglein“ mit den Werken des Bildhauers Rainer Kurka ist noch bis 8. Dezember im Eisenkunstguss Museum zu sehen. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 12 bis 17 Uhr. Sonntags ist der Eintritt frei.