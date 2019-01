Vorlesespaß in der Bücherei

von Helma Piper

23. Januar 2019, 16:37 Uhr

Akrobaten, Clowns, Zirkusdirektoren, Seiltänzer und Tiere wohnen und arbeiten im Zirkus. All diese Figuren tauchen in den Geschichten im nächsten Vorlesespaß der Stadtbücherei Nortorf am Montag, 28. Januar, um 16 Uhr auf. Die zwei Vorlesepatinnen haben neben Zirkusgeschichten auch Sachbücher dabei, um Bilder zu zeigen und Fragen zu beantworten. Die kostenlose Veranstaltung richtet sich an Kinder ab fünf Jahren.