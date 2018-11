Vorfreude auf die Zeit in der Grundschule

von Helma Piper

20. November 2018

An den drei Standorten der Stapelholm Grundschule in Bergenhusen, Erfde und Stapel öffneten sich für Eltern, Gäste und zukünftige Erstklässler die Türen – und forderten zum Schauen, aber auch zum Mitmachen auf. Zeitgleich fand an allen drei Standorten ein besonderer Unterrichtstag statt. Eltern, Freunde und Gäste der Schülerinnen und Schüler, besonders auch die Kinder aus den umliegenden Kindergärten, nahmen das Angebot gerne wahr.

Das Lehrer-Kollegium hatte für die Schülerinnen und Schüler, sowie für die Gäste ein vielfältiges Angebot vorbereitet. In Erfde gab es Unterricht in den Fächern Musik, Religion, Sport und Englisch. In Bergenhusen brüteten Schüler und Eltern gemeinsam über Geometrieaufgaben, erlernten die Kunst des herbstlichen Kartoffeldruckes und übten sich beim Heimat- Welt und Sachunterricht (HWS) im Kartenlesen. Am Standort Stapel gab es ein Deutsch-Leseprojekt, im Fach HWS ein Angebot zur gesunden Ernährung, sowie zum Thema „Unsere Sinne“.

Die Sporthallen waren mit Bewegungslandschaften besondere Anziehungspunkte für Groß und Klein. Der Kooperationspartner der Schule, das Förderzentrum Schleswig-Kropp, bot ein Eltern-Seminar an und informierte über das Projekt „Familie in Schule“. Die Eltern konnten sich ein Bild von der Arbeit der Schulsozialarbeiterin machen, und die Betreuungsangebote der Offenen Ganztagsschule hatten an allen drei Standorten die Türen weit geöffnet. Für die älteren Schüler hatten die Elternvertreter eine Rallye durch die Standorte vorbereitet, die unter anderem in Bergenhusen die gesamte Schülerschaft zum Mitmachen begeisterte.