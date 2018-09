SH Netz Cup : Vorfreude auf den Weltmeister

Der Deutschland-Achter ist nach dem Gold bei der Weltmeisterschaft heiß auf den Marathon auf dem Kanal. Start am Sonntag um 14.25 Uhr

von lz

17. September 2018, 19:12 Uhr

Sie standen auf dem Bootsanleger, packten Martin Sauer an Armen und Beinen, um den Steuermann anschließend im hohen Boden ins Wasser zu schleudern. Ein Ritual der Freude. Die Triumphfahrt des Deutschland-Achters am Sonntag bei der Weltmeisterschaft im bulgarischen Plowdiw wurde ausgelassen gefeiert. Das Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes (DRV) gewann vor Australien und Olympiasieger Großbritannien und schrieb ein kleines Stück Geschichte: Erstmals holte ein DRV-Achter in unveränderter Besetzung zwei WM-Titel in Folge.

Und schon im zweiten Jahr nacheinander sind die Männer um Bundestrainer Uwe Bender in sämtlichen Finalrennen unbesiegt. Eine Serie, die am Wochenende auf dem Nord-Ostsee-Kanal unbedingt fortgesetzt werden soll. Beim SH Netz Cup geht der Deutschland-Achter als klarer Favorit auf die 12,7 Kilometer lange Strecke zwischen Breiholz und Rendsburg. Der Startschuss fällt am Sonntag um 14.25 Uhr. Das NDR-Fernsehen überträgt bereits ab 14 Uhr live. Der Deutschland-Achter bekommt es mit den Teams aus Großbritannien (WM-Dritter), den USA (WM-Vierter) und den Niederlanden (Sieger des B-Finales), zu tun.

Erst danach beginnt für die Modellathleten nach einer kräftezehrenden Saison der Urlaub. Den 18. SH Netz Cup gehen sie dennoch an wie jede andere große Wettfahrt. Allein die schiere Überlänge von 12,7 Kilometern erfordert die maximale Konzentration und Leidensbereitschaft. Die Renndistanz bei der WM betrug vergleichsweise kurze 2000 Meter. Hinzu kommt die große Zuschauerzahl im Kreishafen und am übrigen Kanalufer. Solche Massen sind selbst bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen nicht selbstverständlich. „Die Männer aus dem Deutschland-Achter sind gewahrschaut, weil die Konkurrenz beim SH Netz Cup sehr stark sein wird. Von denen ist noch keiner in Urlaubsstimmung“, versicherte Cup-Organisator Florian Berndt am Montag, kurz nach der Rückkehr aus Plowdiw. Er und sein Vater Wolfgang Berndt holen durch viel persönlichen Einsatz die Crème de la Crème des Rudersports nach Rendsburg. Wer beim Marathon auf der beliebten Innenbahn am nördlichen Kanalufer starten darf, entscheidet sich am Freitag ab 19 Uhr beim Ergo-Cup der Stadtwerke am Kreishafen. Der Sieger des Trockenruderns hat freie Platzwahl. Offizielle Eröffnung ist um 21 Uhr mit dem Kieler Innenmister Hans-Joachim Grote.