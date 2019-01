Vorfreude auf das Dorfjubiläum 2020

von Helma Piper

30. Januar 2019, 15:41 Uhr

Die Gemeinde Timmaspe lädt am Sonntag, 3. Februar, um 11 Uhr, zur Einwohnerversammlung in den „Asper Krug“ ein. Es soll einen Bericht zum Dorfjubiläum 2020 geben, auch die Termine für die Feierlichkeiten sollen abgestimmt werden. Weiter soll über die anstehende Freibadsanierung und -gestaltung diskutiert werden. Außerdem stellen Berater der Investitionsbank das geplante „Energetische Quartierskonzept“ vor. Im Anschluss werden Ideen für die Umsetzung gesammelt. Erste Ansätze sehen vor, ein Quartier in der Nähe von Schule, Sporthalle und Freibad entstehen zu lassen.

Abschließend sorgt Marco Firrincieli mit Gitarre und Gesang für musikalische Unterhaltung.