von Helma Piper

21. Januar 2019, 16:44 Uhr

Die Freiwillige Feuerwehr Mörel lädt alle Bürger zu einer Einwohnerversammlung am Donnerstag, 7. Februar, um 19.30 Uhr im Damperschuppen ein. Thema ist die Vorbereitung auf das Amtsfeuerwehrfest 2019, das in Mörel ausgerichtet wird. Es werden Besucher aus dem gesamten Einzugsgebiet der Amtswehr erwartet. Die Kameraden hoffen, dass sich die Bürger tatkräftig an der Organisation beteiligen.