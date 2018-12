Rendsburg : Von Robin Hood bis Shakespeare

Das Theaterprogramm an den Festtagen. Kinderstück, Komödie, Liebesgeschichte und Musikerzählung stehen zur Auswahl.

von Frank Höfer

19. Dezember 2018, 19:40 Uhr

Die anstehenden Feiertage und der Jahreswechsel bescheren Kulturfreunden Zeit und Gelegenheit, unterhaltsame Stunden im Theater zu erleben. Andere nutzen diese Chance, um der Bühne überhaupt einmal einen Besuch abzustatten. Das Landestheater bietet dazu in Rendsburg ein buntes Programm. Es reicht vom Kinderstück bis zur Liebesgeschichte – und auch eine Komödie wird präsentiert.

Robin Hood



Das Festprogramm wird eröffnet von „Robin Hood“. Das Kinderstück zur Weihnachtszeit nach einer wahren Legende von John von Düffel wird in einer Familienvorstellung am 1. Weihnachtstag um 16 Uhr gezeigt. Die Vorstellung eignet sich für Kinder ab fünf. Düstere Zeiten herrschen in England: Der Sheriff von Nottingham beutet das Volk aus, nimmt von den Armen und gibt den Reichen. Robin Hood und seine Verbündeten beschließen, den Spieß umzudrehen. Gemeinsam gründen sie eine Räuberbande, die von den Reichen nimmt und den Armen gibt. Die berühmte Geschichte von Freiheit, Freundschaft und Gerechtigkeit – mit viel Fantasie und Charme neu erzählt.





Mein Freund Harvey



Am 2. Weihnachtstag um 19 Uhr folgt die Komödie „Mein Freund Harvey“ von Mary Chase. Elwood P. Dowd, ein liebenswürdiger Herr, lebt mit seiner Schwester Veta, ihrer Tochter Myrtle Mae und seinem besten Freund Harvey zusammen. Harvey ist ein 2,10 Meter großer weißer Hase, mit dem Elwood durch Stadt und Lokalitäten zieht. Alles könnte harmonisch sein, wäre jener Hase nicht für alle unsichtbar – für alle außer Elwood. Berühmt geworden durch Henry Kosters Verfilmung, wirft die kluge Komödie aus dem Jahre 1944 einen entlarvenden Blick auf den Wahrheitsgehalt unserer Wirklichkeit – und ist ein Plädoyer für Fantasie und Freundlichkeit.





Shakespeare in love



Mythos Django Reinhardt

Mit „Shakespeare in love“ endet das Theaterjahr. Das Schauspiel mit Musik nach dem Drehbuch von Marc Norman und Tom Stoppard wird am Silvesterabend ab18 Uhr aufgeführt. Darin geht es um Will Shakespeare, der nach ersten Erfolgen als Autor von Komödien in einer Krise steckt. Doch als er sich unsterblich in Lady Viola verliebt, die als Thomas Kent verkleidet in seiner Schauspieltruppe mitspielt, beginnt er wie im Rausch „Romeo und Julia“ zu schreiben – eigenes Erleben und Wunschdenken werden eins. Eine große Liebesgeschichte, Spiellust wie zu Shakespeares Zeiten, Live-Musik und Seitenhiebe auf den Theaterbetrieb ergeben einen grandiosen Bühnenspaß.

Der Autor Peter Baumann hat das ebenso triumphale wie tragische Musikerleben des Manouche-Gitarristen Django Reinhardt in eine musikalische Erzählung gefasst. Das von Generalintendant Peter Grisebach inszenierte Stück „Mythos Django Reinhardt“ wird am Sonnabend, 5. Januar, um 19.30 Uhr gezeigt. René Rollin bringt Reinhardts bewegtes und bewegendes Leben auf die Bühne. Es musizieren Gigi Reinhardt (Gitarre), Martin Weiss (Violine), Kai Stemmler (Bass), Kay Franzen (Klavier) und Peter Baumann am Schlagzeug. „Musikalische Liebe auf den ersten Ton“, schwärmte Rollin kürzlich im „Theater-Treff“ der Rendsburger Theaterfreunde. „Live geht das noch mehr ab.“



>Für alle Vorstellungen gibt es noch Karten. Theaterkasse: Tel. 2 34 47.