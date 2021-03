Goden Morgen, Rendsborg! : Von hoge Priorität: Oole Indrääg ut Telefonbook ümmer furz löschen

Wer Tom Bergmann, Tom Bergmann Neu un Tom Bergmann Neu Neu inspeichert hett, kummt dörcheenanner.

Rendsburg | De meiste vun uns Kommunikatschon löppt digital af. Man grippt to sien Handy, tippt över de Tastatur een poor Wöör in un schickt de Naricht los. Denn töövt man. Un is dorbi nich ümmer geduldig. Man hett je nich veel Tied. Machmal ielt dat aver ok so dull, dat man furz ne Antwort bruukt. Den annern aver leevert de eenfach nich. Dammi nochmal eens. Villi...

