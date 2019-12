Kolume: Rendsburger Land-Notizen : Von Grüßen und Erinnerungen

von Sabine Sopha

29. Dezember 2019, 07:00 Uhr

Was macht man nach Weihnachten? Verdauen. Schließlich ist es Tradition, an den drei Festtagen eine Vielzahl von Köstlichkeiten aufzutischen. Ganz zu schweigen von den Süßigkeiten. Dabei lautet die Devise: Klasse statt Masse. Egal, ob wir zu Vollmilch-Nuss oder Trüffel-Pralinen greifen – wir sollten nicht nur auf Preis und Zutaten achten. Das machte ein Kurs auf Gut Schirnau deutlich. Kinderarbeit ist bei der Kakaoernte weit verbreitet. Wählen wir aber fair gehandelte Schokolade, verringern wir die Wahrscheinlichkeit, das Menschen für unseren Genuss ausgebeutet werden. Ein wichtiger Aspekt beim Einkauf – nicht nur zur Weihnachtszeit.

Matthias Hermann

Spielkonsole statt Puppenhaus

Kinder der westlichen Welt haben es im Allgemeinen gut. Ihre Gabentische sind reichlich bestückt worden. Handys, Laptops, Spielkonsolen und Computerspiele standen ganz oben auf dem Wunschzettel. Vor fünfzig Jahren war eine Eisenbahn der Traum vieler Jungen, einen Puppenwagen oder Kaufmannsladen wünschten sich zahlreiche Mädchen. Eine Puppenstube Marke Eigenbau hatte die Autorin dieser Zeilen einst erhalten, dokumentiert auf einem Foto. Auch wenn Puppen das damalige Kind nicht reizten – das Haus mit funktionierendem Licht und fließend Wasser faszinierte sie. Der Erbauer ist schon lange verstorben, aber seine Frau lebt noch – und die Erinnerung an die Zwei ist untrennbar mit dem Puppenhaus verbunden.

Heinz-Joachim Sopha

Moderne Gruß-Methoden

Erinnerungen wach halten – dazu können Feiertagsgrüße beitragen. Allerdings bekommt man heute kaum noch schön gestaltete Karten mit der Post. Statt dessen werden Grüße per E-Mail oder WhatsApp verschickt. Die kann man aber nicht dekorativ auf das Sideboard stellen. Eine andere Gruß-Form ist jene per Video. Die hat schon wieder was. In Sehestedt macht man daraus ein Event und versammelt sich am Kanaltreff. Schön ist es dann, wenn Botschaften auf Spanisch oder Thailändisch vom Kanal in die Welt gesendet werden – zu sehen auf sehestedt.de.