Kolumne: Rendsburger Land-Notizen : Von der Kunst, am Kanal und Umgebung vorwärts zu kommen

Ohne eigenes Auto geht - fast - nichts. Aber auch mit Auto ist es mit der Mobilität im Kreis Rendsburg-Eckernförde schwierig.

von Sabine Sopha

17. November 2019, 07:00 Uhr

Mobilität lautet das Schlagwort – jetzt und für die Zukunft. In der Stadt ist es meist einfach, von A nach B zu gelangen. Auf dem Lande ist es ohne eigenes Auto fast unmöglich. Da ist die Initiative des Amtes Hüttener Berge wahrlich wegweisend: Ein Internetportal, auf dem alle Fahr-Angebote gebündelt sind. Und in Owschlag befasst man sich mit der Idee eines Bürgerbusses, bei dem Ehrenamtler am Steuer sitzen. Das ist auch nötig – damit die ländlichen Gemeinden nicht abgehängt werden.

Viel zu lesen auf den Fähren

Horst Becker

Geduld benötigen die Autofahrer jetzt nicht nur bei der Fahrt unter, sondern auch über den Kanal. Bis sich eine Fährschranke geöffnet hat und der Sicherungsbolzen im Loch steckt, vergehen gefühlt mehrere Minuten. Das ist nervig, wenn man öfter am Tag von einer auf die andere Kanalseite pendelt. Aber wenigstens hat man in der ersten Reihe was zu lesen – die Anzahl der Hinweisschilder hat sich drastisch erhöht.

Schildbürger am Werk

Archivfoto / Marcel Nass

Hinweisschilder machen nur Sinn, wenn es etwas gibt, auf das hingewiesen werden muss. Oft ist die Baustelle aber schon erledigt, aber es wird immer noch Tempo 30 eingefordert. So wie zwischen Borgstedt und Schirnau, wo der Radweg neu geteert wurde. Die Baustellen-Baken sind inzwischen größtenteils verschwunden, auch die Ampel. So wundert es nicht, dass kein Mensch hier 30 fährt. Auch an vielen anderen Stellen kann man sich immer wieder über die vergessenen Schilder ärgern. Die Verantwortlichen sind echte Schildbürger.