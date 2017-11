Termine 2018 : Von der Briefmarke bis zum Strampler

vergrößern 1 von 1 Foto: becker 1 von 1

Der Mitternachts-Trödel-Treff in Rendsburg hat nichts von seiner Anziehungskraft eingebüßt. Am Sonnabend um 18 Uhr war kaum mehr ein freier Parkplatz an der Nordmarkhalle zu finden. „Im Durchschnitt kommen 6000 Besucher zu unseren Flohmärkten“, erklärte Andrea Loose von der Stadtverwaltung. An diesem Abend dürften es eher mehr gewesen sein.

Unter den 140 Anbietern war auch André Struck aus Damendorf, der Raritäten für Modellbahnfreunde anbot. Sogar eine kleine Teststrecke hatte er aufgebaut, damit die Käufer die Funktionsfähigkeit seiner Märklin-Lokomotiven überprüfen konnten. Unter anderem bot Struck eine Lok vom Typ TM 800 an, die 1951 produziert wurde. „Mit zwei Glühbirnen, die späteren Modelle haben ein Dreipunkt-Lichtsignal“, machte der Fachmann deutlich.

Ein Besucher, der anonym bleiben will, stöberte in Kartons voller DVDs. Er suchte die Filme „Falling Down“ mit Michael Douglas und „König der letzten Tage“ mit Christoph Waltz. Sein Hauptaugenmerk lag allerdings auf Quartetts. 400 davon hat er bereits in seiner Sammlung. Die Hoffnung, ein neues „Schätzchen“ hinzufügen zu können, war allerdings nicht groß. „Die Chance ist eher gering“, stellte er fest.

Andrea Loose und Michael Radant von der Stadtverwaltung hängten an dem Abend Plakate mit den Veranstaltungen aus, die im kommenden Jahr in der Nordmarkhalle stattfinden. Das Angebot ist bunt: „Flohmärkte, Antikmärkte, Konzerte – wir kommen auf 100 000 Besucher im Jahr“, machte Loose deutlich. Wobei der Wochenmarkt in der Halle, der Freitagnachmittags öffnet, in ganz Schleswig-Holstein wohl einmalig sei. In den 1970-er Jahren habe man ihn eingerichtet, um die ehemalige Viehhalle zu beleben. Einige Jahre später kamen Trödelmärkte dazu. „Anfangs hat diese ein Fremdveranstalter ausgerichtet, dann hat die Stadt die Märkte in Eigenregie organisiert“, berichtete Michael Radant. Mit den Ausrichtern anderer Flohmärkte stimme man die Termine stets rechtzeitig ab. Der Einzugsbereich der Rendsburger Veranstaltungen erstrecke sich über ganz Schleswig-Holstein bis nach Hamburg und ins südliche Dänemark.

>Die Veranstaltungen 2018 in der Nordmarkhalle: Antikmarkt (6./7. Januar, 3./4. März, 15./16. September, 1./2. Dezember), Trödeltreff (28. Januar, 22. April, 21. Oktober, 16. Dezember), Heimkunstmarkt (10./11. März, 10./11. November), Mitternachts-Trödel (24. Februar, 17. November), Babybedarfs- Kleiderbörse (4. Februar, 28./29. April, 10. Juni, 12. August, 29./30. September, 9. Dezember), Sommerflohmarkt vor der Halle (21. Mai, 24. Juni, 29. Juli, 19. August, 23. September), Fundsachenversteigerung (21. März, 31. Oktober), Briefmarkenbörse (10. März, 15. September), Fossilien-Mineralienbörse (9. September). Infos: Tel. 04331/206-235.