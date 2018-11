Handball : Vom Thron gestürzt

In der Handball-Oberliga der Männer musste die HSG Eider Harde die Tabellenführung nach einer 26:29-Niederlage beim TSV Hürup abgeben.

von shz.de

25. November 2018, 20:04 Uhr

Der Höhenflug der HSG Eider Harde in der Handball-Oberliga der Männer ist vorerst gestoppt. Der Aufsteiger kassierte im Spitzenspiel beim TSV Hürup eine 26:29-Niederlage und musste damit Platz 1 an den Gegner abgeben. Die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg stand beim THW Kiel II dicht vor einem Sieg, musste sich aber nach einer Acht-Tore-Führung zur Pause noch mit 27:28 geschlagen geben.

TSV Hürup – HSG Eider Harde 29:26 (14:14)

Die Rolle des Jägers scheint Eider Harde besser zu liegen. Das Problem lag nicht in der Abwehr, die stand laut Gästecoach Matthias Hinrichsen relativ sicher gegen Hüruper Hünen und zeigte vor allem kämpferisch Biss. Vielmehr funktionierte der Angriff des Aufsteigers in weiten Teilen überhaupt nicht. Zu viele Bälle wurden leichtfertig weggeschmissen. So lagen die Gäste schnell zurück (8:13), glichen zwar bis zum Halbzeitpfiff wieder aus, um danach prompt wieder in Rückstand zu geraten (18:24) und diesem bis zum Ende hinterherzulaufen. Hinrichsen bewertete die Partie differenzierter. Seine Bilanz fiel trotz der Niederlage überwiegend positiv aus: „Ich habe viele Ansatzpunkte gesehen, an denen wir arbeiten können. Aber ich bin total stolz auf meine Mannschaft, dass wir trotz so vieler Widrigkeiten bis zum Ende drangeblieben sind und letztlich auswärts als Aufsteiger nur mit drei Toren gegen eine Topmannschaft der Liga verloren haben.“ Ärgerlich aus seiner Sicht: Dass das ansonsten gute Schiedsrichtergespann seinem Abwehrboss Finn Ketelsen schon nach acht Minuten zwei Zeitstrafen aufbrummte. „Davon einmal wegen einer Lappalie“, so Hinrichsen, der danach die Abwehr umstellen musste. Was allerdings der Coach wie auch die 250 Zuschauer erkannten, war die Tatsache, dass die Gäste für jedes ihrer Tore hart arbeiten mussten, während die hoch aufgeschossenen Hüruper mehr Durchschlagskraft aus der Ferne vorweisen konnten. Hinzu kam, dass Hinrichsen so gut wie keine Wechselmöglichkeiten im Rückraum zur Verfügung standen. Kapitän Jörg Gosch und David Flaig fielen beruflich aus, Georg Rohwer ging angeschlagen in die Partie. Die Moral stimmte jedoch. Linksaußen Jarno Mumm verkürzte in Minute 55 noch einmal auf 23:25, doch unterm Strich leisteten sich die Gastgeber weniger Fehler, hatten an diesem Tag den besseren Keeper in ihren Reihen.



HSG Eider Harde: Warnecke, Domke – Möller, Fröhlich (6/3), Rohwer (8), Ketelsen (1), Mumm (3), M. Claußen (4), Greve (1), J. Oettershagen (3), H. Oettershagen, Weigmann, Jöns.





THW Kiel II – HSG Schülp/W’feld/RD 28:27 (10:18)

Die HSG geht gegen die Teams aus dem oberen Regal der Liga leer aus. Wie zuletzt gegen den TSV Hürup und gegen die HSG Eider Harde zog die Mannschaft von Trainer André Lohrbach auch beim THW Kiel II den Kürzen, allerdings nur denkbar knapp und verlor zum dritten Mal in Folge. Dabei führten die Gäste nach den ersten 30 Minuten noch äußerst souverän mit 18:10. „In der ersten Halbzeit hat einfach alles gepasst. Wir haben sehr gut verteidigt und vorne mit viel Mut und Druck gespielt. Eine großartige Mannschaftsleistung“, lobte Lohrbach. Nach dem Seitenwechsel lief es dann nicht mehr ganz so reibungslos. Zunächst kassierte die HSG nach Wiederanpfiff gleich drei Zeitstrafen in Folge, davon war eine nach Lohrbachs Ansicht unberechtigt. Darüber hinaus unterliefen den Gästen mit fortlaufender Spieldauer zu viele Fehler gepaart mit mehreren vergebenen Einwurfmöglichkeiten, die in Hälfte 1 noch versenkt wurden. Das führte dazu, dass die Zebra-Reserve Schritt für Schritt den Rückstand verkürzte, in der 49. Minute beim Stand von 24:24 ausglich und kurze Zeit später sogar mit 26:24 in Führung ging. Zwei Spieler stachen dabei beim THW besonders heraus: Zum einen der Däne Bo Rasmus Nielsen, der insgesamt neun Tore erzielte, zum anderen der junge Isländer Gisli Thorgeir Kristjansson, der zum Kader der Bundesliga-Mannschaft gehört, diesmal aber erstmals in der Saison bei der Zweiten zum Einsatz kam. „Ich habe erst am Freitag erfahren, dass er spielen wird. Er hat seine Qualitäten mit seinem starken Zweikampfverhalten eingebracht“, so Lohrbach. Kristjansson war es auch, der letztlich die Entscheidung herbeiführte, als er sich wenige Sekunden vor Schluss durchtankte und den 28:27-Siegtreffer markierte. Lohrbach: „Schade, wir hätten einen Punkt verdient gehabt. Leider waren wir in der zweiten Halbzeit nicht mehr so mutig. Aber das Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung und gut für unsere Entwicklung.“



HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Klapdor, Meurer – Sawitzki (1), Bünger, Dau (8), Stiller (3), Jüschke (1), Barkmann, Pieper (4), Ranft (2), Bunse, Petriesas (7/3), Seehase, Lohrbach (1).