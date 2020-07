Kirchenfest in Hohenwestedt : Vom Taufkleid bis zum Totenhemd: Ausstellung im Burmesterhaus

Das Museum ist donnerstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

19. Juli 2020, 18:41 Uhr

Hohenwestedt | Das Jahr 2020 hätte in Hohenwestedt ganz im Zeichen eines besonderen Kirchenjubiläums stehen sollen. Die Corona-Pandemie machte der Kirchengemeinde jedoch einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Bislang mussten alle Veranstaltungen zum 250. Geburtstag des Gotteshauses abgesagt werden. Auf den Museumsverein Hohenwestedt ist aber trotz Pandemie Verlass. Im Burmesterhaus ist noch bis zum 25. Oktober eine Jubiläumsausstellung zu sehen, deren Motto lautet: „Peter-Pauls-Kirche – 250 Jahre Mittelpunkt Hohenwestedts“.

Nach mehreren Bränden in Hohenwestedt, in denen auch die Kirche nicht verschont geblieben ist, fand die Einweihung der neuen Peter-Pauls-Kirche am 1. November 1770 statt. Genau 250 Jahre später soll an gleicher Stelle ein Jubiläums-Gottesdienst gefeiert werden. Die Zeit bis dahin kann man sich mit einem Besuch im Heimatmuseum an der Friedrichstraße vertreiben. Monika Rockenbach-Freitag hat anlässlich des Kirchenjubiläums eine Vielzahl von Exponaten zusammengetragen. „In der Ausstellung geht es weniger um das Kirchengebäude als vielmehr darum, welchen Platz die Kirche im Alltag der Menschen eingenommen und wie sie deren Lebensweg begleitet hat“, erklärt die Vorsitzende des Museumsvereins. Zu sehen sind Fotos und Berichte von Konfirmationen, Konzerten, Hochzeiten, sommerlichen Freizeitangeboten, Pfadfindern und Gitarrentreffs. Wie die Kirche mit ihren Ritualen, so befasst sich auch die Museumsausstellung in ihren Exponaten mit der Lebensspanne der Menschen: vom Taufkleidchen über den Brautschmuck und die Heiratsurkunde bis zum Totenhemd. Das Museum ist donnerstags und sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Extra-Termine für Gruppenführungen können unter Telefon 04871/763580 oder per E-Mail an info@heimatmuseum-hohenwestedt.de vereinbart werden.