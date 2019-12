Kolumne: Land-Notizen für Rendsburg und Umgebung : Vom Schenken und Zuhören

Womit haben Kinder früher gespielt? Und was wollen die Landwirte? Das kann man am Wochenende erfahren.

von Sabine Sopha

07. Dezember 2019, 14:00 Uhr

Eine Muh, eine Mäh, eine Tätärätätä – was Kinder einst unter dem Weihnachtsbaum vorfanden, unterscheidet sich erheblich von den Gaben für die heutige Kids. Spielzeug aus alten Zeiten wie ein Puppenhaus ist in einer Ausstellung im „Stall“ von Schülp bei Rendsburg zu sehen. Da werden Erinnerungen wach – in der Adventszeit donnerstags bis sonnabends von 16 bis 18 Uhr.

Gesprächsstoff 1: Steinwehrs kreative Pause

Zum Geschenkekauf fahren viele Schleswig-Holsteiner auf Weihnachtsmärkte. Dort erhalten sie handgemachte Besonderheiten. Der Markt auf dem Himbeerhof Steinwehr hat seit mehr als zwanzig Jahren Tradition. Dass er wegen einer „kreativen Pause“ abgesagt wurde, sorgt auf zahlreichen anderen Weihnachtsmärkten für Gesprächsstoff – und die Art und Weise der Absage für Unverständnis. Klare und offene Worte sind besser als Ausflüchte. Desinformation führt zu Gerüchten und die schaden meistens.

Gesprächsstoff 2: Die Forderungen den Landwirte

Das wissen auch die Landwirte. Daher möchten sie ihre Position direkt mit Bürgern und Politikern besprechen. Aus diesem Grunde brennen am Sonnabend vielerorts Mahnfeuer, überwiegend ab 19 Uhr. Wer also Fragen hat, kann sie bei dieser Gelegenheit stellen. Von dem Angebot sollten alle reichlich Gebrauch machen.