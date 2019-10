Kolumne: Landnotizen : Vom Leben und Sterben

"Krause Glucke" trifft Sonnenbraut: Die Natur sorgt für uns Menschen. Und wir kümmern uns um Kranke und Sterbende.

von Matthias Hermann

13. Oktober 2019, 07:00 Uhr

Wer bei seiner Ernährung auf Fleisch verzichten und auf Nachhaltigkeit achten möchte, findet in den Wäldern derzeit ein reichhaltiges Angebot. Neben den bekannten Sorten wie Marone oder Steinpilz gibt es auch schmackhafte Vertreter mit exotischeren Namen. Die „Krause Glucke“ ist noch vergleichsweise populär, wohingegen der „Fuchsige Scheidenstreifling“ eher unbekannt ist. Bei der dunkelgrauen „Totentrompete“ fühlt sich der Pilz-Laie von Aussehen und vor allem dem Namen abgeschreckt – tatsächlich ist der mit dem Pfifferling verwandte Trichterling aber ein hervorragender Speisepilz. Wer den Genuss einer selbstgesammelten Pilzpfanne nicht zu einem einmaligen Erlebnis werden lassen möchte, dem sei eine Pilzführung mit einem Experten empfohlen.

Patrick Pleul/dpa

Was haben Fetthenne und Sonnenbraut gemeinsam?

Es sind genau wie Storchenschnabel und Ehrenpreis keine Pilze, sondern Stauden. Und mehr noch als das: Sie wurden alle vom Bund deutscher Staudengärtner in der Vergangenheit zur Staude des Jahres ausgerufen. In diesem Jahr bekommen mit den „Edlen Disteln“ gleich mehrere Arten den „Ehrenpreis“ verliehen. Diese und andere „wiederausschlagende Blütenpflanzen“ können Gartenfreunde auf einer der derzeit stattfindenden Staudenbörsen erstehen – meistens für kleines Geld oder im Tausch. Über die blühende Vielfalt in den Gärten freuen sich im kommenden Jahr nicht nur die Besitzer, sondern auch die Insekten.

Felix Kästle/dpa

Zur Nachahmung empfohlen

100 Jahre erfolgreiche Firmengeschichte in der vierten Generation – was kann sich ein Unternehmen noch viel mehr wünschen? Vielleicht nicht gleich der ganzen Welt, aber doch dem Ort etwas zu schenken, an dem es durch lange Tradition verwurzelt ist. Genau das machte die Firma „Landmarkt Brüggen“ aus Hohenwestedt. Statt Geschenken wünschte sich der Landhandel zum Jubiläum Geld. Nicht für sich, sondern für den örtlichen Hospizverein und die Kinderhilfe. Die Kunden und Lieferanten folgten dem Aufruf großzügig – am Ende kamen 6000 Euro zusammen. Zur Nachahmung empfohlen!