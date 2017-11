Kanaltunnel : Vollsperrung in der Nacht zum Sonnabend

vergrößern 1 von 1 Foto: JH Frank 1 von 1

von Dirk Jennert

erstellt am 14.Nov.2017 | 11:23 Uhr

Der Kanaltunnel wird in der Nacht von Freitag, 17. November, um 21 Uhr bis Sonnabend, 18. November, um 5 Uhr voll gesperrt. Gerüste auf der Südseite der Querung werden abgebaut. Diese waren im März oberhalb der Rasterstrecken an den Tunneleinfahrten errichtet worden, um Betonarbeiten vornehmen zu können, ohne den Verkehr zu gefährden. Die Gerüste und Holzverkleidungen schirmten die Fahrzeuge in der Oströhre vor Staub und herabfallenden Bauteilen ab. Sönke Meesenburg, Leiter der Planungsgruppe Ausbau Nord-Ostsee-Kanal: „Die hölzernen Trennwände haben in den vergangenen Monaten für sicheren Schutz gegen das Herabfallen von Gegenständen gesorgt.“ Ursprünglich war der Abbau der Gerüste für den kommenden April anberaumt worden. Gute Wetterverhältnisse ermöglichten jedoch ein zügigeres Vorankommen. Für den Zeitraum der Vollsperrung werden die Verkehrsteilnehmer gebeten, über die A 7 oder die Fährstelle Nobiskrug auszuweichen. An der Fährstelle Nobiskrug werden zwei Fähren bis 1 Uhr verkehren.