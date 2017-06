Tractorpulling : Vollgas mit 25 Tonnen am Haken

vergrößern 1 von 1 Foto: Becker 1 von 1

Da war Gehörschutz angebracht. Das Dröhnen der Motoren war ohrenbetäubend. Rauchschwaden zogen über die Felder, als die stärksten Traktoren Europas wie immer am Pfingstmontag den Boden in Haßmoor beben ließen. Beim 33. Tractorpulling Haßmoor, dem „Superpull des Nordens“, verfolgten nach Angaben der Ausrichter 6500 Besucher die spannenden Wettkämpfe auf der Bahn am Scheeder Weg.

Flugzeug- und Panzermotoren sowie Turbinen aus Kampfhubschraubern brachten die Traktoren auf bis zu 8000 PS. Das „Green Monster“ trat gegen den „Roude Leiw“ aus Luxemburg an. „Smoking Devil“ machte seinem Namen alle Ehre, und „Graut vor nix“ trat äußerst selbstbewusst auf.

Den bis zu 25 Tonnen schweren Bremswagen über die 100-Meter-Marke zum „Full Pull“ zu ziehen, ist das erklärte Ziel der Fahrer, die in acht verschiedenen Leistungsklassen antraten. Der Wettkampfsprecher Ulf Schnackenberg tat sein Bestes, um mit kernigen Sprüche immer wieder das Publikum in Stimmung zu bringen. So kündigte er „Le Coiffeur IX“ in der 2,5 Tonnen Freien Klasse als die „Sahneschnitte des Pullingsports“ an. Mir dumpfem Röhren seiner „Rolls Royce Triple“-Motoren mit 4000 PS machte der „Friseur“ seinem Namen alle Ehre und rasierte die Bahn zum „Full Pull“.

André Christmann aus Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland) war zum ersten Mal beim Tractorpulling – und war begeistert. „Das ist schon sehr gut“, fand er. Und auch seinem Sohn Nick (4) und dessen Freunden Chris (7) und Marlon Jacobs (4) gefiel das laute Spektakel. Sie liefen allerdings mit Gehörschutz über das Gelände. Thomas Lorenz aus Steinfeld (Kreis Schleswig-Flensburg) war schon häufiger beim Tractorpulling. Als Inhaber eines Landmaschinenbetriebs kennt er das Thema. „Mich interessiert die Technik, die in den Traktoren steckt.“ Auf jeden Fall seien alle, die an den Maschinen schraubten, Spezialisten, lobte er deren Fachkenntnisse. Sein Neffe Tade Jordt (10) war von den starken Traktoren ebenfalls begeistert. „Mich wundert immer, wie laut die werden können.“

Der Maschinenbautechniker Jan-Christoph Mach und der pensionierte Landwirt Hans-Jürgen Ehlers richteten das Tractorpulling in Haßmoor aus. „Das Wetter ist gut, die Bahn hat Grip, alles läuft“, äußerte sich Mach zufrieden.

Von der seriennahen Sportklasse bis zu den 8000 PS starken Prototypen der „freien Klasse“ gingen gestern in Haßmoor insgesamt 87 Traktoren in acht Klassen an den Start. Die Teams kamen aus Deutschland, Dänemark, Luxemburg, Norwegen, Schweden und den Niederlanden. Die Ergebnisse des „Superpull des Nordens“, der für viele Zuschauer den absoluten Höhepunkt der Motorsport-Saison in Schleswig-Holstein darstellt, werden im Internet auf der Seite www.tractorpulling.de veröffentlicht.