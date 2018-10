Meisterschaft in Büdelsdorf : Vogelschau beflügeln Zuschauer und Züchter

Liebhaber aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark stellten in Büdeldorf aus

14. Oktober 2018, 11:53 Uhr

Am Wochenende fand in der Heinrich-Heine-Schule zum 34. Mal die Vogelschau des Büdelsdorfer Vogelliebhaber- und Vogelschutzvereins von 1981 statt. Integriert war die Landesverbandsmeisterschaft des Norddeutschen Verbandes des Deutschen Kanarien- und Vogelzüchter-Bund (DKB). Hans-Peter Thiel ist Gründungsmitglied und der Vorsitzender des Vereins, der 30 Mitglieder zählt.

Zur Schau kamen Züchter aus Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Dänemark. Sie ließen ihre Kanarienvögel, Wellensittiche, Großsittiche, Exoten sowie Cardueliden (Unterfamilie der Finken) von anerkannten Preisrichtern bewerten, die überwiegend aus Holland stammen. Es wurden zahllose Vögel nach diversen Klassen, Kategorien und Rassen begutachtet.

Dieter Schulz ist seit vier Jahren als Züchter dabei. Sein „Farbwellensittich dunkelgrün-violett“ wurde Schaugruppensieger als bester Farbvogel der Schau. Daneben präsentierte er noch weitere drei „Farbwellensittiche dunkelblau-violett“, die ebenfalls erste Preise erreichen konnten, sowie 20 Kanarienvögel der Rasse „Rheinländer“. Der Rentner, der in Schülp/Nortorf zu Hause ist, ist nicht nur Vogelzüchter, sondern seit 1969 auch Hobby-Imker. Seinen Honig bot er auf der Schau gleich mit zum Verkauf an. Auch seine Lebensgefährtin Inge Höpken stellte in der Rahmenschau Zebrafinken aus und erzielte mit ihnen einen dritten Platz.

Der Vorsitzende des Rendsburger Schützenvereins, Helmut Geinitz, und Ehefrau Monika besuchten die Vogelschau, weil ihr Wellensittich entflogen war. Das Paar war auf der Suche nach neuen Vögeln und ist fündig geworden.

Heidrun Spindler aus Osterrönfeld und Brigitte Skoruppa aus Büdelsdorf sind jedes Jahr aus Spaß an der Freude bei der Vogelschau dabei. Skoruppas Sohn, der inzwischen erwachsen ist, hatte als Sechsjähriger einen Vogel gewonnen. Er brachte aber vorsichtshalber ersatzweise eine Puppe aus Porzellan nach Hause, da er sich nicht sicher war, ob seine Eltern den gelben Kanarienvogel gutgeheißen hätten. Er durfte schließlich doch den Vogel behalten. Spindlers Töchter sorgen mit ihren selbstgebackenen Kuchen und Torten seit Jahren für das leibliche Wohl der Züchter und Besucher. Sie besaßen in ihrer Jugend eigene Wellensittiche. Die Farbwellensittiche von Dieter Schulz weckten bei ihr Erinnerungen an den blau gefiederten „Flori“ und den grün gefiederten „Goko“.

Die Vogelschau wurde abgerundet durch den Verkauf von Vogelfutter und -bedarf, einen Malwettbewerb für Kinder, eine Tombola, eine Bilderausstellung des Büdelsdorfer Künstlers Helmut Müller sowie Deko-Artikel.