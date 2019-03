Neue Lebensräume : Vögel zieht es zum Nisten in die Innenstädte

Nortorf stellt Antrag auf Vergrämung der Krähen.

von shz.de

05. März 2019, 13:29 Uhr

Es wird wieder laut in den Innenstädten. Die Vögel kommen. Beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR) gehen bereits Anträge zum Vergrämen von Krähen ein. Auch Nortorf ist bereits bei der Behörde vorstellig geworden. „Dass Krähen und Möwen in den Städten öfter anzutreffen sind, ist nicht mit einer steigenden Gesamtpopulation gleichzusetzen“, betont Kai Frölich von der Arche Warder, sondern damit, dass es immer mehr Tiere in die Ortschaften zieht. Grund: der Schutz vor Fressfreinden und bessere Nistmöglichkeiten.

Die Zahl der in Wildnis lebenden Wirbeltiere ist durch menschliche Aktivitäten zwischen 1970 und 2014 um 60 Prozent zurückgegangen. Das geht aus dem 2018 veröffentlichten Weltzustandsbericht der Umweltschutzorganisation WWF (World Wildlife Fund) hervor. Während um die Unterstützung von einigen Insekten- und Singvogelarten ein richtiger Hype entstanden ist, sollen andere Arten am besten verbannt werden. Als Kulturfolger stehen Möwen und Krähen dabei ganz vorn auf der Liste.

„Die biologische Vielfalt kann aber nicht einfach von der Menschheit deklariert werden“, erklärt Professor Kai Frölich vom Tierpark Arche Warder. Man könne sich nicht für einige Arten einsetzen und für andere nicht. Zumal vor allem der Mensch daran schuld ist, dass Krähen und Möwen stellenweise den Luftraum übernommen haben. „Dadurch, dass die Landschaft ausgeräumt wird, wird der Lebensraum der Vögel immer mehr eingeengt und gleichzeitig das Nahrungsangebot reduziert.“

Das kann Rüdiger Albrecht von LLUR nur bestätigen, „zumal einige Arten mittlerweile ihre Scheu vor dem Menschen verloren haben.“ Viele Seebäder haben jahrzehntelang mit der Möwenfütterung auf ihren Postkarten geworben. Kein Wunder also, dass sie nicht nur die Badesachen nach Essbarem durchsuchen, einige greifen sich das Essen direkt aus der Hand von Passanten.

Parallel dazu hat der Mensch mit der Konstruktion der Flachdächer gerade für Möwen einen neuen Lebensraum geschaffen. „Als Bodenbrüter sind sie dort sicher vor Fressfeinden und können gleichzeitig ihr Nahrungsangebot erweitern“, sagt Albrecht. Daher sei es für sie interessant, sich sowohl an der Küste als auch im Inland niederzulassen.

Manchmal sorgt die Natur aber sogar selbst für Abhilfe. Spätestens wenn sich in einem Gebiet Greifvögel breit machen, treten die ungeliebten Vögel die Flucht an.