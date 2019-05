Haaler Gehege : Vitale Hirsche nach milden Wintern

Rotwild hat sich in den Revieren des Hegerings Barlohe vermehrt .

02. Mai 2019

Dem Rotwild im südlichen Kreisgebiet geht es prima. Revierförster Sören Reimers diagnostizierte beim „Tag für Wald und Wild“ im Großen Haaler Gehege einen „gesunden vitalen Bestand“. Geschätzte 240 ausgewachsene Exemplare tummeln sich in den 77 Revieren und vier Mitgliedsförstereien des Rotwildhegerings Barlohe, der sich von Hanerau-Hademarschen über Hohenwestedt bis Nortorf erstreckt.

51 Abwurfstangen von 38 unterschiedlichen Rothirschen wurden beim „Tag für Wald und Wild“ präsentiert. Zahlen, die in den seit 50 Jahren geführten Statistiken der Försterei Haale nur ein paar Mal unterboten wurden. „Es gibt heutzutage immer weniger passionierte Stangensammler“, stellte Revierförster Sören Reimers fest, der im vergangenen Jahr drei Abwurfstangen bei seiner Arbeit fand, in diesem Jahr aber glücklos war. Im Gegensatz zu Rotwildhegering-Chef Hans-Jochen Mißfeldt aus Nindorf, der beim Düngerstreuen am Rande des Luhnstedter Geheges auf eine abgeworfene Rothirsch-Geweihstange stieß.

„Wir gehen davon aus, dass weitaus weniger als die Hälfte des tatsächlichen Hirschbestands repräsentiert ist“, bilanzierte Reimers mit Blick auf die beim „Tag für Wald und Wild“ gezeigten 51 Abwurfstangen, „einerseits fehlen Stangen von bekannten alten, starken und reifen Hirschen, andererseits müssen wir nach immer stärkeren Kälberjahrgängen von weitaus mehr jungen Hirschen ausgehen.“

Infolge der „letzten milden Winter“ habe das Rotwild nun schon länger nicht mehr unter Hunger zu leiden gehabt. „Nach verschiedenen Beobachtungen und Streckenergebnissen hat sich das Rotwild vermehrt und nimmt neue Räume in den umliegenden Revieren ein“, berichtete Reimers.

Die gute Ernährungssituation hat auch Einfluss auf die Geweihbildung. Nachdem der Rothirsch sein Geweih im Februar abgeworfen hat, muss er jede Menge Energie tanken, um in den folgenden 130 bis 150 Tagen einen neuen Kopfschmuck zu entwickeln. „Dies Geweih ist zu 50 Prozent genetisch vorprogrammiert und zu 50 Prozent abhängig von der Äsung, die er in Wald und Flur findet“, erläuterte der Revierförster, „nach milden Wintern ohne Hungerstress können die Hirsche also besonders schöne Geweihe ausbilden.“ Die Größe der Geweihe ist außerdem ein Indiz für die Bestandsdichte. „Große Stangen zeigen uns auch, dass die Hirsche genug Platz haben und in einer verträglichen Dichte leben“, erklärte Reimers. Ursprünglich seien die Rothirsche Steppentiere gewesen, gab der Förster zu bedenken: „Es ist im Prinzip ja blöd, mit so einem Riesengeweih durch den Wald zu laufen – erst durch die Siedlungen des Menschen sind die Hirsche über die Jahrhunderte in die Wälder gedrückt worden.“

Während die Besucher des Aktionstags die Abwurfstangen begutachteten, gaben die Jagdhornbläser des Hegerings Hohenwestedt Kostproben aus ihrem vielfältigen Repertoire an Märschen und Jagdsignalen. Bei Martin Plorin von der „Schutzgemeinschaft Deutscher Wald“ konnte man alles Wissenswerte über den „Baum des Jahres“ erfahren: die Flatterulme. Passend dazu präsentierte die Tischlerei Springhirsch aus Brinjahe Exponate aus Ulmenholz. Waldpädagogin Michaela Thomsen lud die kleinen Besucher dazu ein, mit Geweihstangenscheiben schicke Ketten oder Schlüsselanhänger zu basteln, und der Reiterhof Nelles hatte die beiden Ponys „Kleiner Onkel“ und „Lilly“ für das Rahmenprogramm abkommandiert.