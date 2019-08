Fussball : Vineta Audorfs Frauen besser – aber ausgeschieden

Im Achtelfinale des Fußball-Landespokals unterlagen die Frauen von Vineta Audorf dem SV Fortuna Bösdorf mit 0:4.

von Joachim Hobke

13. August 2019, 15:15 Uhr

Schacht-Audorf | Die Fußballerinnen des SV Fortuna Bösdorf fielen sich nach dem Abpfiff des Achtelfinalspiels im SHFV-Pokal beim TSV Vineta Audorf überglücklich in die Arme. Denn warum sie in die Runde der letzten acht Mannschaften eingezogen waren und nicht die Vineten, wussten die Gäste wohl selbst nicht so richtig. In den vorangegangenen 90 Minuten waren die Gastgeberinnen das klar bessere Team. Am Ende aber hieß es 4:0 (0:0) für den Landesligisten aus dem Kreis Plön. Weil die Audorferinnen hinten böse patzten und weil sie vorne beste Chancen nicht zu nutzen wussten.

„Das war Fußball verrückt“, meinte ein konsternierter TSV-Coach Thies Kalina angesichts des Ergebnisses, das den Spielverlauf nicht widerspiegelte. „Wenn ich meiner Mannschaft einen Vorwurf machen kann, dann, dass sie sich nicht für ihren Aufwand belohnt hat. Eigentlich hätten wir als Sieger vom Platz gehen müssen.“ So aber endete das Pflichtspieldebüt für den Audorfer Interimscoach mit einer unnötigen Niederlage.

Nach torloser erster Halbzeit brachte ein Fehler in der Defensive die Gastgeberinnen in der 52. Minute auf die Verliererstraße. Ein Zuspiel von Ivonne Klein auf Torhüterin Caja Paulsen geriet zu kurz, Bösdorfs Johanna Schmidt spritzte dazwischen, umkurvte Paulsen und schob zum 1:0 für die Gäste ein (52.). Auch beim 2:0 (57.) von Lina Beuck sah die Audorfer Hintermannschaft nicht gut aus. Und als die Vineten in der Schlussphase alles nach vorne warfen, kassierten sie nach zwei Kontern die Tore 3 und 4. „Bösdorf hat unsere Fehler brutal bestraft. Ich hoffe, wir lernen daraus. Bis zum Saisonstart müssen wir uns noch in allen Mannschaftsteilen verbessern“, resümierte Kalina.



TSV Vineta Audorf: Paulsen – Behrens, Rathjen, Klein, Stelter, Ahrendt (82. Lorenz), Reimers (46. Hansen), Leonie Leege, Laura Leege, Stiehr, Kunft.

Schiedsrichter: Ströhnisch (TuS Hartenholm). – Zuschauer: 77.

Tore: 0:1 Schmidt (52.), 0:2 Beuck (57.), 0:3 Trostmann (83.), 0:4 Beuck (84.).