Aus Sicherheit geschlossen : Vierwöchige Zwangspause am Angelsee in Alt Duvenstedt

Nachdem ein Fahrzeug unfreiwillig baden ging, sollen Proben von Fischen genommen werden.

Avatar_shz von her

20. Juli 2020, 16:03 Uhr

Alt Duvenstedt | Die Einfahrt zum Forellensee an der Dorfstraße in Alt Duvenstedt ist derzeit verschlossen. Angler sind am Ufer nicht zu finden. Der Grund hierfür ist ein Unfall, der sich am Mittwoch der vergangenen Woche ereignete.

„Ich hatte einen Anruf bekommen. Als ich am See ankam, war schon die ganze Straße voll mit Feuerwehrfahrzeugen“, erzählt Timo Hilbert. Der 32-Jährige betreibt mit seinem Partner Norman Mewes Angelseen in Owschlag, Brekendorf und Alt Duvenstedt. Ein Rentner war Köder holen gefahren und hatte sein Auto danach in der Nähe des Ufers eingeparkt. Allerdings begann das Fahrzeug langsam zu rollen, kurz danach schwamm es bereits im Wasser und trieb in die Mitte. Deshalb musste die Feuerwehr aus Büdelsdorf mit einem Boot und ein großer Autokran anrücken, um den BMW wieder zurück an Land zu befördern. „Die Taucher hatten festgestellt, dass weder Handbremse noch Gang eingelegt waren“, erzählt Hilbert, „das kann allen mal passieren. Zunächst einmal waren wir aber froh, dass kein Mensch im Auto gewesen und niemandem etwas passiert ist.“

Nach der Freude darüber, dass niemand verletzt wurde, stellte sich allerdings die Frage, welche Auswirkungen das Auto im Wasser auf den Betrieb des Angelsees haben würde. Im Gewässer befinden sich mehrere tausend Fische, neben Forellen sind dies vor allem Störe, Welse und Aale für Nachtangler. Diese wären durch auslaufenden Kraftstoff, Öl und Bremsflüssigkeit bedroht gewesen.

Ölsperren mussten allerdings keine errichtet werden, nichts musste abgepumpt werden und durch die Kontrollen nach dem Unfall durch die Untere Wasserbehörde konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Im Wasser wurden keine Stoffe festgestellt. „Von der Behörde wurde mir erklärt, dass es glücklicherweise ein Neuwagen gewesen ist, der in den See gerollt ist. Da gelangen nicht so schnell Öl und Benzin ins Wasser“, so Hilbert.

Weil die Fische im See allerdings verzehrt werden sollen, hielten die Besitzer auch noch mit dem Veterinäramt des Kreises Rücksprache. Nach einem Termin vor Ort wurde vereinbart, die Anlage sicherheitshalber zunächst für mindestens vier Wochen geschlossen zu lassen. In dieser Zeit sollen Proben von Fischen genommen werden, die dann auf Rückstände von Stoffen, die unter Umständen versickert sein könnten, untersucht werden sollen.

Das bedeutet, dass die Betreiber in den nächsten Wochen auf mehrere hundert Angler und die damit verbundenen Einnahmen am Alt Duvenstedter See verzichten müssen. „Trotz der wirtschaftlichen Einbußen stehen wir zu einhundert Prozent hinter der Entscheidung, da es sich um ein Lebensmittel handelt. Es wäre nicht auszudenken, was passieren würde, wenn jemand nach dem Verzehr von einem unserer Fische krank werden wird“, sagt Timo Hilbert. Seine große Hoffnung ist, dass der Angelsee spätestens Anfang September wieder für die Petrijünger geöffnet ist. Da es sich bei der Forelle um einen Kaltwasserfisch handelt, beginnt nämlich im Herbst die Saison für den beliebten Speisefisch.

Die Chancen, dass die Angler bis dahin auch in Alt Duvenstedt wieder ihrer Leidenschaft nachgehen dürfen, stehen gut: Laut Auskunft des Veterinäramtes dauert es nach der Entnahme ein bis zwei Wochen, bis der Fisch auf Rückstände untersucht ist.