Kurse für Tanzbegeisterte : Vierte Rendsburger Tangowoche bietet viele Workshops und einen Film

Das Programm der Tangowoche: Montag, 21. Oktober: Vorführung des Dokumentarfilms „Tango Pasión“ von Kordula Hildebrandt im Kinocenter Rendsburg, Wallstraße 25. Beginn ist ab 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Karten gibt es an der Kinokasse zum Preis von acht Euro. Mittwoch, 23. Oktober: Einstieg in den Tango mit Workshop I: Führen und Folgen – Nichts leichter als das?

Der Kurs findet von 18 bis 19.15 Uhr im SSF-Edjerhuset, Brandstraße 29, in Büdelsdorf statt. Die Kosten pro Person liegen bei 15 Euro. Donnerstag, 24. Oktober: Workshop II: Tango Argentino – Aus dem Alltag ins Tanzen. Der Kurs findet von 18 bis 21.30 Uhr im SSF-Edjerhuset, Brandstraße 29, in Büdelsdorf statt und kann als aufbauender Kurs zum Workshop I angesehen werden. Beide Workshops können jedoch auch unabhängig voneinander belegt werden. Die Kosten pro Person liegen bei 40 Euro. Sonnabend, 26. Oktober: Workshop: Einführung in den „Tango Argentino“. Der kostenlose Kurs findet im Musiksaal der Volkshochschule, Arsenalstraße 2 - 10, statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es wird um Spenden gebeten. Sonnabend 26. Oktober: 15. Rendsburger Tangonacht im Niederen Arsenal, Paradeplatz 11. Karten gibt es an der Abendkasse zum Preis von 25 Euro. Einlass ist ab 20.30 Uhr. Beginn der Veranstaltung um 21 Uhr.