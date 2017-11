Ausbaubeiträge : Vier Kläger knicken im Prozess gegen die Stadt ein

vergrößern 1 von 1 Foto: JH Frank (2) 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 09.Nov.2017 | 14:06 Uhr

Ein etwa 70 Meter langes Stück der Straße Tanneck im Rendsburger Stadtteil Hoheluft beschäftigt das Verwaltungsgericht Schleswig. Strittig ist die Frage, wer den 2011 und 2012 vollzogenen Ausbau dieses Abschnitts bezahlen muss. Drei Stunden verhandelte Richterin Helga Kusterka gestern im Ratssaal des Alten Rathauses die Klagen von sechs Rendsburgern gegen die Beitragsfestsetzung der Stadt. Anschließend nahm die Richterin mehrere Straßen in dem Stadtteil selbst in Augenschein. Ein Urteil fällte sie noch nicht.

Als das Wohngebiet Tanneck 1955 entstand, stellte der 70 Meter lange Abschnitt eine Sackgasse dar. Sie wurde später durch die Raiffeisenstraße verlängert. Auf dem Eckgrundstück Tanneck/Raiffeisenstraße steht ein Gebäude des Genossenschaftsverbands. Nach dem Ausbau 2011 und 2012 forderte die Stadt von dieser Einrichtung ebenfalls Beiträge für den Tanneck-Ausbau. Der Verband klagte 2014 erfolgreich dagegen. Das Urteil fällte Kusterka. Sie nahm die ehemalige Sackgasse aus dem Ausbaugebiet heraus und entschied, dass sie zusammen mit der Raiffeisenstraße und der Straße Am Gerhardshain eine Einheit bildet. Darin liegen 220 Grundstücke, auf deren Eigentümer die Stadt die Ausbaukosten der ehemaligen Sackgasse – 41000 Euro – gemäß Beitragssatzung zu 85 Prozent umlegte.

Gestern klagten fünf Anwohner der Straße Am Gerhardshain und Wolfgang von Ancken aus dem Tanneck gegen diese Festsetzung. Am Ende einer dreistündigen Sitzung zogen drei Nachbarn aus der Straße Gerhardshain ihre Klagen zurück. Eine vierte Anwohnerin schloss sich ihnen während des Ortstermins an. Kläger Hans Arp sagte gegenüber der Landeszeitung: „Nach den Ausführungen der Richterin bestand keine Chance mehr, die Geschichte zu unseren Gunsten zu entscheiden. Es macht keinen Sinn, eine Klage aufrecht zu erhalten, die am Ende abgewiesen wird.“ Die im Voraus bezahlten Prozesskosten werden ihm zu zwei Dritteln erstattet.

Wolfgang von Ancken hält an seiner Klage fest, rechnet aber ebenfalls mit einem ablehnenden Urteil. „Wir werden wahrscheinlich in die zweite Instanz gehen müssen.“ Er sieht darin den Vorteil, dass sich dann drei Richter mit dem Fall beschäftigen. Nach seinem Eindruck hat sich Kusterka auf ihre Entscheidung von 2014 festgelegt.

Sie erörterte die Frage, wo eine Straße beginnt und endet. Laut Oberverwaltungsgericht (OVG) gelte: „Es kommt nicht auf den Namen an, sondern auf das Erscheinungsbild.“ 2014 vertrat sie die Überzeugung, dass die ehemalige Sackgasse in die Raiffeisenstraße übergeht. „Die Zufahrt ist kaum zu sehen. Es ist eine gerade Verbindung. Es ist keine Stichstraße. Es kann daher nicht Teil des Tanneck sein.“ Die Kläger von der Straße Am Gerhardshain sehen aber nicht ein, dass sie für den Ausbau des 70 Meter langen Abschnitts zahlen müssen. Arp betonte, er habe davon keinen Vorteil. „Wir wohnen mehr als einen einen Kilometer entfernt. Wir fahren da nie lang.“ Kusterka hielt mit einem OVG-Urteil zur Holtenauer Straße in Kiel dagegen. Es bezeichnete die Anwohner einer Straße als „in einem Boot sitzend“. Alle müssten zahlen, egal wie weit entfernt sie von dem ausgebauten Stück wohnen.

Von Ancken beklagte zudem, dass die Stadt die Straßenlaternen ohne Vergabeverfahren einkaufte. Wie Ulli Clausen, Fachdienstleiter Tiefbau, erläuterte, sieht das Beleuchtungskonzept eine bestimmte Laternenart vor, die die Stadtwerke beim Hersteller beziehen. Von Anckens Anwalt beantragte ein Gutachten. Es soll zeigen, ob die Stadt per Ausschreibung auch günstigere Laternen erhalten hätte. Das Urteil kann erst nach Vorlage des Gutachtens gefällt werden.